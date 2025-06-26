鍾瑶與毛小孩超萌搶鏡！小CK夏日帆布雙面手提包、草編拖鞋話題報到

記者鮑璿安／綜合報導

在這個夏日，CHARLES & KEITH再度攜手台灣創意團隊三牲工作室，推出「浪浪找真愛」企劃，再次喚起時尚與公益交織的溫柔力量。這項企劃以收容動物為主角，讓等待被愛的毛孩們化身時尚模特，演員鍾瑶也一同出鏡，搭配品牌本季推出的春夏系列包款與鞋履，傳遞「領養代替購買」的公益理念。





▲CHARLES & KEITH再度攜手台灣創意團隊三牲工作室，推出「浪浪找真愛」企劃，再次喚起時尚與公益交織的溫柔力量 。（圖／品牌提供）

此次拍攝中，演員鍾瑤親自上陣，與她收養的貓咪一同入鏡演繹命定的溫柔情誼，搭配經典又充滿風格的單品，Addison 帆布雙面手提包，以大地色系的自然帆布拼接棕色皮革，並附有可拆式小包與金屬鍊條，兼具實用性與多樣搭配可能；Sianna 托特包則以大容量及挺版輪廓，完美勝任通勤與休閒需求。另一款夏日感十足的 Shalia 草編鍊條包，則以編織紋理與鍊條設計結合，在城市與海灘間皆能展現度假風格。





▲（依序）Addison 帆布雙面手提包 $ 2,790；Sianna 帆布托特包 $2,790；Shalia 草編鍊條包原色拉菲草 $2,990 。（圖／品牌提供）

為迎接夏日到來，品牌也同步推出一系列風格鞋款，從田園風草編高跟拖鞋 Whitney、未來感十足的銀色繞踝涼鞋，到復古優雅的撞色蝴蝶結裸跟鞋，每雙鞋都將實用與造型兼具，為都市女性提供多元選擇。鍾瑤腳踩尖頭鍊條裸跟鞋，銀色高調卻不張揚，為整體造型注入一絲前衛個性。





▲CARLYN 台北大巨蛋旗艦店 。（圖／品牌提供）



▲「MELLOW」小型尼龍背包以輕量絎縫設計與緩衝式背帶提供舒適實用性 。（圖／品牌提供）





▲May包款 。（圖／品牌提供）

同時，韓牌CARLYN全台首家雲朵包夢幻旗艦店裝潢復刻南韓本店，引進眾多雲朵包款、腋下包、配件掛飾單品等，特別推薦兩款熱賣包型，「MELLOW」小型尼龍背包以輕量絎縫設計與緩衝式背帶提供舒適實用性；而「KIRA」3WAY迷你包則能手提、肩背、斜背自由切換，僅110g的重量完美契合都會女性的靈活步調。為迎接開幕也特別帶來滿額折扣與拍貼機體驗，即日起至6月30日止，邀請所有熱愛韓系時尚的朋友到場感受柔性美學的魅力。