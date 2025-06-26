fb ig video ETtoday search mobile

鍾瑶與毛小孩超萌搶鏡！小CK夏日帆布雙面手提包、草編拖鞋話題報到

>

記者鮑璿安／綜合報導

在這個夏日，CHARLES & KEITH再度攜手台灣創意團隊三牲工作室，推出「浪浪找真愛」企劃，再次喚起時尚與公益交織的溫柔力量。這項企劃以收容動物為主角，讓等待被愛的毛孩們化身時尚模特，演員鍾瑶也一同出鏡，搭配品牌本季推出的春夏系列包款與鞋履，傳遞「領養代替購買」的公益理念。

▲▼ 鍾瑶 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鍾瑶 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鍾瑶 。（圖／品牌提供）

▲CHARLES & KEITH再度攜手台灣創意團隊三牲工作室，推出「浪浪找真愛」企劃，再次喚起時尚與公益交織的溫柔力量 。（圖／品牌提供）

此次拍攝中，演員鍾瑤親自上陣，與她收養的貓咪一同入鏡演繹命定的溫柔情誼，搭配經典又充滿風格的單品，Addison 帆布雙面手提包，以大地色系的自然帆布拼接棕色皮革，並附有可拆式小包與金屬鍊條，兼具實用性與多樣搭配可能；Sianna 托特包則以大容量及挺版輪廓，完美勝任通勤與休閒需求。另一款夏日感十足的 Shalia 草編鍊條包，則以編織紋理與鍊條設計結合，在城市與海灘間皆能展現度假風格。

▲▼ 鍾瑶 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鍾瑶 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鍾瑶 。（圖／品牌提供）

▲（依序）Addison 帆布雙面手提包 $ 2,790；Sianna 帆布托特包 $2,790；Shalia 草編鍊條包原色拉菲草 $2,990 。（圖／品牌提供）

為迎接夏日到來，品牌也同步推出一系列風格鞋款，從田園風草編高跟拖鞋 Whitney、未來感十足的銀色繞踝涼鞋，到復古優雅的撞色蝴蝶結裸跟鞋，每雙鞋都將實用與造型兼具，為都市女性提供多元選擇。鍾瑤腳踩尖頭鍊條裸跟鞋，銀色高調卻不張揚，為整體造型注入一絲前衛個性。

▲▼ CARLYN 。（圖／品牌提供）

▲CARLYN 台北大巨蛋旗艦店 。（圖／品牌提供）

▲▼ CARLYN 。（圖／品牌提供）

▲「MELLOW」小型尼龍背包以輕量絎縫設計與緩衝式背帶提供舒適實用性 。（圖／品牌提供）

▲▼ CARLYN 。（圖／品牌提供）

▲May包款 。（圖／品牌提供）

同時，韓牌CARLYN全台首家雲朵包夢幻旗艦店裝潢復刻南韓本店，引進眾多雲朵包款、腋下包、配件掛飾單品等，特別推薦兩款熱賣包型，「MELLOW」小型尼龍背包以輕量絎縫設計與緩衝式背帶提供舒適實用性；而「KIRA」3WAY迷你包則能手提、肩背、斜背自由切換，僅110g的重量完美契合都會女性的靈活步調。為迎接開幕也特別帶來滿額折扣與拍貼機體驗，即日起至6月30日止，邀請所有熱愛韓系時尚的朋友到場感受柔性美學的魅力。

關鍵字：

時尚, 公益, CHARLES&KEITH, 鍾瑶, 夏日

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

「看似堅強其實內心敏感」星座Top 3 ！第一名壓抑情緒陷入自我保護

「看似堅強其實內心敏感」星座Top 3 ！第一名壓抑情緒陷入自我保護

「天生理財高手」星座Top 3！第一名有吸金體質　會賺更會存錢

「天生理財高手」星座Top 3！第一名有吸金體質　會賺更會存錢

G-SHOCK「鐵色」盔甲錶好威　面盤飾「龜甲紋」求好運

G-SHOCK「鐵色」盔甲錶好威　面盤飾「龜甲紋」求好運

夏季肌膚大掃除！4款去角質推薦　肌膚柔滑彈力大升級 影迷有「小布錶」可戴了　布萊德彼特《F1電影》IWC綠錶開賣 Levi's x Nike運動風丹寧褲、夾克超燒！Dickies暗黑骷髏頭聯名搶先看 汶萊王子妃優雅現身英王室馬賽　老公摟腰觀賽閃瞎眾人 Dior綠松石色錶面好亮眼　秀氣錶變活潑了 謝金燕童心未泯秀GD公仔　LV櫻桃包也卡哇伊 Hearts2Hearts上腳Converse厚底鞋秀鉛筆腿　最潮ADERERROR聯名也要收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面