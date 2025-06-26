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日無印良品「鹹味牛奶冰淇淋」話題新品！海鹽和奶香交織超誘人

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記者鮑璿安／綜合報導

炎夏來臨，日本無印良品再度以極簡風格帶來全新味覺體驗，推出一款全新口味的「北海道牛奶鹹味冰淇淋」，以純淨奶香結合微妙海鹽滋味，打造出既濃郁又清爽的雙重享受！

▲▼ 日本無印 。（圖／翻攝自官網）

▲▼ 日本無印 。（圖／翻攝自官網）

▲這款冰淇淋使用北海道產牛乳為基底，搭配來自鄂霍次克海域的天然海鹽，鹽味點綴在濃厚的奶香中 。（圖／翻攝自官網）

這款冰淇淋使用北海道產牛乳為基底，搭配來自鄂霍次克海域的天然海鹽，鹽味點綴在濃厚的奶香中，帶來層次豐富卻不膩口的口感。初入口是濃醇牛奶的柔滑，接著淡淡鹽味在口中化開，尾韻清爽，讓人一吃上癮。官方命名為「塩ミルク」，日文中意為「鹽牛奶」，展現出這款冰淇淋清爽與濃厚兼具的特性。容量為150ml，小巧份量剛好滿足午後的小確幸，售價為含稅290日圓，包裝設計延續品牌極簡哲學，採用素雅白底搭配黑字，強調自然、簡單與真實食材的理念。

這款「塩ミルク冰淇淋」僅於日本國內的部分無印良品實體門市販售，目前尚未開放線上購買，也未出口至海外。對於即將前往日本旅遊或在地粉絲來說，無疑是夏日限定的必嚐話題新品。除了「塩ミルク」外，也推出多款同樣以天然原料製作的口味，包括焙茶、草莓、優格、芒果、酒粕與奇異果等，滿足不同喜好的消費者。

最近的另一個話題之作，日本設計師辻尾一平（Ippei Tsujio）推出「仿麵包質感」的包裝紙，令人看了忍不住想咬一口，會心一笑。這系列紙張完美還原麵包表皮的烘烤焦色、酥脆紋理與刀痕切口，而且不光一種款式而已，從法國長棍、圓形硬麵包到方形吐司通通都有。仔細一看，連紙張折角都像是剛從烤箱出爐的熱騰騰麵包，更有趣的是，這不只是一張會「假裝自己是麵包」的紙，還能應用於禮品包裝、紙袋設計甚至藝術裝置，讓設計回歸觸覺與幽默的原點。

關鍵字：

無印良品, 夏日口味, 冰淇淋, 日本新品, 鹹味

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