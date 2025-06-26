新莊女生快筆記　宏匯廣場改裝20間新品牌進駐

▲新莊宏匯廣場1、2樓改裝。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

看準女性消費主力與暑期消費潮，宏匯廣場針對1樓與2樓共超過20家櫃位進行品牌重整與空間升級，整體以「美力經濟」為核心概念，主打美妝、香氛、鞋包與精品等多元選品，目標吸引講究風格、重視自我投資的新世代女性族群。改裝期間搭配會員限定回饋與品牌優惠，最高回饋可達28%。

看準來客女性比重從6成升至7成，宏匯廣場近期推動1、2樓改裝計劃，美妝複合店 beautySTAGE 正式進駐1樓，集合 Lancôme、雅詩蘭黛、植村秀、MAC、LANEIGE 等超過25個國際品牌，總品牌數達到170個選品，坐落在1樓中央地帶，讓逛街與試妝同步變得更舒適。

除美妝外，中央空間也新進駐「2511 FLOWER」，結合花藝、咖啡與香氛概念，營造一處可以停留與放鬆的日常角落，讓購物不只是消費，也是生活風格的延伸。精品供應商 JS’MAXX 則帶來 Longchamp、Burberry、Chloé 等選品，為原有賣場注入更多國際時尚氣息。

2樓改裝則聚焦日常穿搭與實用機能，包含 ALL BLACK、MAGY、FAIR LADY、JOAN Village 等品牌亮相。MAGY X TAS 打造全台首間複合式店裝，融合柔和玫瑰色與真皮質感鞋款，強調舒適與時尚並重。JOAN Village 結合三大品牌為北部地區獨家櫃型，而 ALL BLACK 則以畫廊式店鋪展現義式鞋包搭配，讓逛街本身成為風格體驗。

配合改裝開幕，宏匯廣場表示 6／26 至 7／6 期間推首波加碼回饋，指定新櫃消費滿額即享現金折抵。例如 ALL BLACK 當日消費滿 3,000 元現折 300 元、滿 6,000 元現折 1,000 元，beautySTAGE 消費滿 2,500 元現折 200 元，並贈送藝術插畫家聯名贈品。玉山聯名卡友消費再享疊加回饋，整體最高回饋達 28%。

不同品牌也推出各自專屬的開幕優惠，包括 Torriden 安瓶買一送一、M.A.C 氣墊組特價、shu uemura 蜜粉組折扣等美妝品項，以及 HAPPYFACE、JS’MAXX、MAGY 等鞋包品牌的限定折扣與滿額禮。

因應夏季換季消費需求，南紡購物中心 A1 館 4F 北側中島區近期也全新開幕，全區以「科技、潮流、運動、按摩」四大主軸為核心，匯聚logitech 羅技、GARMIN、GAME 休閒館、雙全 DIKE、SOLE (dyaco 岱宇國際)、TAKASHIMA 高島按摩椅、OGAWA 奧佳華、JOHNSON 喬山健康科技、meLike 好感未來等9間品牌。

業者表示慶祝開幕，9 大品牌祭出滿仟折佰、商品51折起等優惠好康，logitech 羅技於 6／29 前推出指定商品 63 折起，任意消費贈樂高體驗包、GARMIN 於 7／4 推出全系列商品限時9折優惠。