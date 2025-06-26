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內衣、美妝瘋聯名！EASY SHOP推出超可愛雪莉熊內衣

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▲▼跨界聯名。（圖／品牌提供）

▲可愛聯名讓女生心甘情願買單。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

跨界聯名炒熱買氣，EASY SHOP今夏攜手人氣插畫家「煎妮花」聯名推出可愛療癒的內衣，而juliart則邀來Youtuber Meg擔任客座調香師，以舒適的棉花為主調，給人安定的感受。

▲▼跨界聯名。（圖／品牌提供）

▲ IN ECO 遇見煎妮花Protimo抗菌無痕內衣，煎妮紫，980元。

EASY SHOP今夏攜手人氣插畫家「煎妮花」聯名推出「Banana Pie×煎妮花」IN ECO 遇見煎妮花Protimo抗菌無痕內衣，以煎妮花可愛療癒的主角「雪莉熊」為靈感，搭配品牌人氣主打的IN ECO天然環保系列。

▲▼跨界聯名。（圖／品牌提供）

▲摩卡慕斯色也相當有人氣。

三款時髦療癒配色，包括摩卡慕斯、煎妮紫、月光灰都是非常實穿的單品色，經典簡約讓生活充滿質感。本次聯名款材質以Protimo抗菌機能為基底，加上親膚消臭、高彈無縫、U型低美背輕薄無痕等機能，穿上後更能感受輕盈包覆卻不束縛的自在感，不悶熱、不壓迫，讓內衣真正成為妳的日常夥伴。

▲▼跨界聯名。（圖／品牌提供）

▲JuliArt 攜手人氣 YouTuber Meg跨界合作。

髮肌保養 juliArt 12 周年之際迎來全新跨界新品，攜手人氣 YouTuber Meg 擔任客座調香師，推出 My juliArt Helix 3in1 洗髮沐浴露全新香調「珀光柔暮」，以棉花作為主調，於尾韻加入琥珀增添沈穩氣息，為消費者的沐浴時光帶來如柔棉擁抱般的安定感受。

▲▼跨界聯名。（圖／品牌提供）

▲凡購買 My juliArt Helix 3in1洗髮沐浴露新香「珀光柔暮」1000ml，即贈客座調香師 Meg 精選好禮。

即日起，凡購入 My juliArt Helix 3in1 洗髮沐浴露新香「珀光柔暮」1000ml，即贈甘草次酸角質淨化液（經典版）75ml 與高階養護洗髮精 30ml，還有機會獲得 Ｍeg 自創品牌 mini matters 特製烏干紗束口袋，全通路限量 500 組，贈完為止。

關鍵字：

時尚, 內衣, 香氛, 插畫, 洗沐

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