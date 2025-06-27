分手後「空窗期超短」星座Top 3　天秤怕孤單容易投入新戀情





▲12星座中有些星座分手恢復力較快。（圖／tvN drama）

記者曾怡嘉／台北報導

說好了和平分手，沒隔多久立刻秒交新對象讓人傻眼，12星座中就有幾位佼佼者擅長走出情傷，也不排斥新關係的可能性，空窗期尤其短，一起來看看那些星座上榜了！

#第1名 雙子座

雙子座天生就喜歡新鮮感和變化，不喜歡被情緒困住太久。分手雖然會難過，但他們很快就能轉換心情，把注意力放在其他事物上，像是埋首工作或是認識新朋友。再加上他們反應快、也喜歡與人打交道，在社交場合中總能吸引注意。即便不是刻意去找新戀情，身邊也總不缺追求者，讓他們很快就能展開下一段關係。

#第2名 射手座

射手座不喜歡被情緒束縛太久，他們通常不會對一段已結束的關係過度糾纏，而是選擇往前看。分手後他們願意開放式的來快速調整自己的狀態。由於個性開朗、有幽默感，也容易與異性打成一片，自然很快就能遇見對他們有好感的人。他們喜歡「活在當下」，不會讓過去耽誤未來。

#第3名 天秤座

天秤座害怕一個人，內心渴望陪伴與戀愛的感覺。當結束一段關係後，他們可能會感到空虛，很容易無腦進入下一段感情。再加上天秤座通常擁有不錯的外表與氣質，即使沒有主動尋找，總會有人主動靠近。而他們又不喜歡長時間單身，常常不知不覺就投入新戀情。