fb ig video ETtoday search mobile

鬼鬼輕鬆帶娃曝「簡配版媽媽包」　楊謹華、蔡詩芸換Max Mara蝴蝶結美衣

>

記者鮑璿安／綜合報導

Max Mara微風信義形象店盛大開幕，邀請女星楊謹華、蔡詩芸與吳映潔以各自獨特的風格現身演繹2025早秋系列，身為新手媽媽的吳映潔也被現場的Whitney Bag收服芳心，大讚包款實用性：「可以肩背、也能手提，裝下我所有帶孩子的裝備，尿布、濕紙巾、奶嘴，我不會把自己搞得很狼狽！」

▲▼ Max Mara 開幕-吳映潔（鬼鬼）,楊謹華.蔡詩芸。（圖／記者黃克翔攝）

▲Max Mara微風信義形象店盛大開幕，邀請女星（左起）吳映潔、楊謹華、蔡詩芸以各自獨特的風格現身演繹2025早秋系列。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ Max Mara 開幕-楊謹華。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊謹華立體愛心領口和流暢剪裁讓她在率性與浪漫間游刃有餘。（圖／記者黃克翔攝）

楊謹華以深黑色綁帶連身褲率性登場，靈感源自畫家薩金特的《Madame X》，立體愛心領口和流暢剪裁讓她在率性與浪漫間游刃有餘。她坦言被Max Mara一貫擅長的俐落剪裁所吸引，除了最經典的品牌泰迪熊大衣之外，另一個心愛單品則是Whitney Bag，「任何尺寸都想要！但我個人喜歡咖啡色、酒紅色，中等尺寸的，拍戲的時候可以背」。

▲▼ Max Mara 開幕-蔡詩芸 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ Max Mara 開幕-鬼鬼（吳映潔）。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡詩芸則穿上象牙白背心褲裝，腰際大型蝴蝶結是整體造型的亮點；新手媽媽吳映潔則以一襲翠綠色塔夫綢洋裝登場。（圖／記者黃克翔攝）

蔡詩芸則穿上象牙白背心褲裝，腰際大型蝴蝶結是整體造型的亮點，讓她直呼「這一身充滿氣勢又很 chill！」近期忙於女團活動的她，也談到非凡女性精神：「認真做自己想做的事，不被定義，就是我想傳達的樣子。」新手媽媽吳映潔則以一襲翠綠色塔夫綢洋裝登場，洋溢青春與靈動氣息，她直言自己日常就愛選擇造型感強烈又實用的包款，現場展示的Whitney Bag就是最佳單品，也自認是「簡配版」帶娃類型，不會帶一大堆東西搞得很累贅。

▲▼Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara Whitney Bag 。（圖／品牌提供）

▲▼Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara微風信義形象店盛大開幕 。（圖／品牌提供）

▲▼Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲▼Max Mara 。（圖／品牌提供）

本次開幕活動也同步揭示Max Mara全新形象空間，微風信義形象店佔地110平方公尺的店鋪設計融合義大利大理石、黃銅與橡木等高級材質，結合落地窗景打造通透空間感。現場主打女性訂製西裝Sartoriale系列，Tailored Suit外套均選用頂級面料，以130針細膩針腳接起袖子與衣身的接縫處，最後經嚴謹熨燙呈現至顧客面前。每件Tailored Suit外套均需耗費345分鐘縫製，約為品牌其他標準款工時的2倍，只為打造出最貼合各種女性體態的外套，塑造出優雅而完美的輪廓。經典Whitney包款以美國惠特尼美術館建築為靈感，建築廓形和俐落羅紋外型，是不少女星愛用的優雅首選。

同場加映

迎接夏日時尚，Chloé全新推出的「Spin」系列托特包一登場便成為都會女性的夢幻逸品，而剛迎來人生新篇章的曾之喬，以一身Chloé 2025早春系列灰色蕾絲長洋裝搭配Kick高筒球鞋與印花頭巾現身，展現出產後的率性與柔美交融風格。曾之喬這次選擇搭配的正是本季話題包款黑色大尺寸Spin托特包，低調金色品牌字樣與標誌性躍馬吊飾宛如旅途中珍藏的紀念品，為穿搭注入詩意。Spin包名源於「旋轉」的靈感，包身結構設計別出心裁：束口式金環結構讓容量輕鬆轉換、形式靈活，完美詮釋從職場到假日的自由切換。

▲▼曾之喬 。（圖／翻攝自IG）

▲▼曾之喬 。（圖／翻攝自IG）

▲曾之喬這次選擇搭配的正是Chloé本季話題包款黑色大尺寸Spin托特包 。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

MaxMara, 微風信義, 楊謹華, 蔡詩芸, 吳映潔, 2025早秋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

HAHA「等比縮小」嗆金鍾國：多練下半身　要兒子多說他好話「才能讓你課金」

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

分手後「空窗期超短」星座Top 3　天秤怕孤單容易投入新戀情

分手後「空窗期超短」星座Top 3　天秤怕孤單容易投入新戀情

奢華不再是手上的包　Z世代重新定義什麼叫值得花錢

奢華不再是手上的包　Z世代重新定義什麼叫值得花錢

身體濕氣太重容易疲勞　4種食材幫助「體內除濕」

身體濕氣太重容易疲勞　4種食材幫助「體內除濕」

新莊女生快筆記　宏匯廣場改裝20間新品牌進駐 謝金燕童心未泯秀GD公仔　LV櫻桃包也卡哇伊 夏日必備5雙涼鞋！韓韶禧、王淨同款穿搭公式　厚底一秒拉長比例 日無印良品「鹹味牛奶冰淇淋」話題新品！海鹽和奶香交織超誘人 解救夏日出油扁塌！高CP值洗護推薦　打造蓬鬆高顱頂　 日網瘋傳神準「遊樂園心測」！從你最想玩的設施看內心缺口 把小吃當正餐超NG！營養師點名「4種人」容易高膽固醇

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面