鬼鬼輕鬆帶娃曝「簡配版媽媽包」　楊謹華、蔡詩芸換Max Mara蝴蝶結美衣

記者鮑璿安／綜合報導

Max Mara微風信義形象店盛大開幕，邀請女星楊謹華、蔡詩芸與吳映潔以各自獨特的風格現身演繹2025早秋系列，身為新手媽媽的吳映潔也被現場的Whitney Bag收服芳心，大讚包款實用性：「可以肩背、也能手提，裝下我所有帶孩子的裝備，尿布、濕紙巾、奶嘴，我不會把自己搞得很狼狽！」





▲Max Mara微風信義形象店盛大開幕，邀請女星（左起）吳映潔、楊謹華、蔡詩芸以各自獨特的風格現身演繹2025早秋系列。（圖／記者黃克翔攝）





▲楊謹華立體愛心領口和流暢剪裁讓她在率性與浪漫間游刃有餘。（圖／記者黃克翔攝）

楊謹華以深黑色綁帶連身褲率性登場，靈感源自畫家薩金特的《Madame X》，立體愛心領口和流暢剪裁讓她在率性與浪漫間游刃有餘。她坦言被Max Mara一貫擅長的俐落剪裁所吸引，除了最經典的品牌泰迪熊大衣之外，另一個心愛單品則是Whitney Bag，「任何尺寸都想要！但我個人喜歡咖啡色、酒紅色，中等尺寸的，拍戲的時候可以背」。





▲蔡詩芸則穿上象牙白背心褲裝，腰際大型蝴蝶結是整體造型的亮點；新手媽媽吳映潔則以一襲翠綠色塔夫綢洋裝登場。（圖／記者黃克翔攝）

蔡詩芸則穿上象牙白背心褲裝，腰際大型蝴蝶結是整體造型的亮點，讓她直呼「這一身充滿氣勢又很 chill！」近期忙於女團活動的她，也談到非凡女性精神：「認真做自己想做的事，不被定義，就是我想傳達的樣子。」新手媽媽吳映潔則以一襲翠綠色塔夫綢洋裝登場，洋溢青春與靈動氣息，她直言自己日常就愛選擇造型感強烈又實用的包款，現場展示的Whitney Bag就是最佳單品，也自認是「簡配版」帶娃類型，不會帶一大堆東西搞得很累贅。





▲Max Mara Whitney Bag 。（圖／品牌提供）





▲Max Mara微風信義形象店盛大開幕 。（圖／品牌提供）



本次開幕活動也同步揭示Max Mara全新形象空間，微風信義形象店佔地110平方公尺的店鋪設計融合義大利大理石、黃銅與橡木等高級材質，結合落地窗景打造通透空間感。現場主打女性訂製西裝Sartoriale系列，Tailored Suit外套均選用頂級面料，以130針細膩針腳接起袖子與衣身的接縫處，最後經嚴謹熨燙呈現至顧客面前。每件Tailored Suit外套均需耗費345分鐘縫製，約為品牌其他標準款工時的2倍，只為打造出最貼合各種女性體態的外套，塑造出優雅而完美的輪廓。經典Whitney包款以美國惠特尼美術館建築為靈感，建築廓形和俐落羅紋外型，是不少女星愛用的優雅首選。

同場加映

迎接夏日時尚，Chloé全新推出的「Spin」系列托特包一登場便成為都會女性的夢幻逸品，而剛迎來人生新篇章的曾之喬，以一身Chloé 2025早春系列灰色蕾絲長洋裝搭配Kick高筒球鞋與印花頭巾現身，展現出產後的率性與柔美交融風格。曾之喬這次選擇搭配的正是本季話題包款黑色大尺寸Spin托特包，低調金色品牌字樣與標誌性躍馬吊飾宛如旅途中珍藏的紀念品，為穿搭注入詩意。Spin包名源於「旋轉」的靈感，包身結構設計別出心裁：束口式金環結構讓容量輕鬆轉換、形式靈活，完美詮釋從職場到假日的自由切換。





▲曾之喬這次選擇搭配的正是Chloé本季話題包款黑色大尺寸Spin托特包 。（圖／翻攝自IG）