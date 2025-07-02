夏天必學「1313定妝法」全膚質適用！加碼2025蜜粉推薦　專櫃、開架通通有

文／美人圈

每次夏天，底妝總出門不久就失控？不管用了什麼定妝方式，就是無法讓底妝漂亮整天？不妨試試這個不分膚質都適合的「1313成膜定妝法」，尤其偽素顏的輕透妝感當道，更需要不厚重、又能持妝的定妝技巧，一起來看！

夏天定妝技巧1.底妝輕薄，避免厚重

夏天的高溫讓出油速度變快與出油量增加，若底妝過度厚重，反而會使脫妝更為嚴重！因此，底妝建議要盡量輕薄上1層就好，夏天尤其適合搭配底妝刷與粉撲，先底妝刷鋪平粉底，再用粉撲快速拍勻，讓粉底完整貼膚、且底妝用量不必太多就能有很美的妝感，即便後續脫妝也不會太過可怕。

▲（圖／IG@espoir_makeup、@thetoollab_official）

夏天定妝技巧2.等待3秒，不要急著下一個動作

上完粉底立刻先噴定妝噴霧！而定妝噴霧要能發揮最大功效就是需要「等待」，不能噴完馬上做下個步驟，反而會破壞底妝，且沒有真正定妝。建議全臉噴灑後可以等待至少3秒，讓定妝噴霧成膜、收乾，發揮真正的定妝效果，此外，等待過程中，也能用風扇或扇子輔助，加速成膜時間喔。

▲（圖／IG@saatinsight）

夏天定妝技巧3.蜜粉定妝

等待定妝噴霧成膜後，接著用蜜粉定妝！選擇1款適合自己的蜜粉，想要清透自然妝感，推薦用刷子上妝；若想要遮瑕程度更高、定妝更牢實，則建議用粉撲。需注意的是，無論使用哪種工具，都建議上蜜粉時要用「壓」、「拍」的手法，避免左右「掃」，會蹭掉剛剛的定妝噴霧，定妝效果打折。

▲（圖／IG@toocoolforschool_official）

夏天定妝技巧4.再度噴霧定妝，大幅降低粉感

最後一個「3」再度要使用到定妝噴霧！近年偽素顏感底妝當道，蜜粉定妝後難免相對有粉感，因此可在最後再加一道定妝噴霧，由右上到左下畫3道線條，讓噴霧更均勻落在臉上，大大降低蜜粉粉感，並全面鎖妝，持妝效果更長。

▲（圖／IG@toocoolforschool_official）

掌握「1313」定妝技巧後！以下盤點錯過可惜的2025蜜粉新品，專櫃、開架通通有！

2025蜜粉推薦：MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕光圈蜜粉

定妝後仍保留自然透光感，全膚質都適用！這款相當友善愛水光妝效、不想被改變妝效的族群，使用時建議搭配刷毛密實的刷具，會讓妝感變得更加輕薄透亮，真正做到完全零粉感；反之，若希望妝感再明顯一些，則推薦用粉撲定妝。

▲MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕光圈蜜粉，NT$1,500。（圖／MAKE UP FOR EVER）

2025蜜粉推薦：肌膚之鑰 光采柔焦蜜粉

肌膚之鑰明星級蜜粉重磅升級！此次採用「光紗透采配方」，柔焦濾鏡感大大提升，不掩蓋肌膚的原生光澤，自然無厚重假面感，且做到柔焦毛孔的同時控油提亮，膚觸變得輕盈絲滑，肌膚質感變得更加高級，最棒的是，不必擔心暗沉，全天候底妝都超美！

▲肌膚之鑰 光采柔焦蜜粉，NT$3,950。（圖／肌膚之鑰）

2025蜜粉推薦：NARS 裸光幻彩蜜粉餅 AURORA

妝效自然、不改變原始底妝妝效、乾肌推爆的NARS小白餅變身啦！推出全新限定版 #AURORA，不同於市面上的紫色蜜粉餅，特別在紫色中加入調合的香檳微光色，讓整體紫色更加柔和、更接近亞洲女生膚色的定妝需求，自然提亮不死白、不顯灰，同時蘊含光稜鏡珍珠校色科技，控油同時反射出細緻幻彩光澤，實現「水光不油光」的完美平衡，全臉定妝或局部提亮都適合！

▲NARS 裸光幻彩蜜粉餅 AURORA 10g，NT$1,600。（圖／NARS）

2025蜜粉推薦：KOSE 雪肌精 雪耀魔幻蜜粉（極光精靈）

每年必搶的雪肌精蜜粉來了！不僅延續潤澤親膚、抗汗、抗油、長時間維持透亮感等優點，更全新添加地黃根淬取液、幻光緋晶粉體，幫助一抹實現白裡透紅的健康紅潤美肌，限量蜜粉和也呼應此次的粉紅珍珠紅光，如極光般粉嫩而絢麗！

▲KOSE 雪肌精 雪耀魔幻蜜粉（極光精靈） SPF15/PA+ 17g，NT$1,700。（圖／KOSE 雪肌精）

2025蜜粉推薦：DHC 完美淨白光透蜜粉

太適合濕度高的地區、天氣使用！這款蜜粉粉質屬於柔細帶著低調光澤的粉末，粉體輕盈貼膚，做到遮飾毛孔痕跡、隱藏瑕疵，同時帶來雪嫩自然的膚色與天鵝絨般的柔霧妝感，不怕有厚重面具感，使肌膚呈現自然光澤，並使用完美淨白系列共通美肌成分維他命C誘導體、甘草酸硬脂酯、熊果素、雛菊萃取及橄欖精華油，長時間帶妝也不擔心乾燥顯紋！

▲DHC 完美淨白光透蜜粉 SPF25/PA+++ 7g，NT$780。（圖／DHC）

2025蜜粉推薦：PRAMY柏瑞美 清透無瑕絲柔蜜粉

被韓國後臺造型師推崇的PRAMY定妝噴霧，大家都相當熟悉，其優異的定妝效果，用過的人都出不了坑，現在首度將蜜粉也引進台灣，蜜粉與韓國首爾科學博士攜手研發「外輸內控雙效定妝科技」，並專為亞洲膚質量身訂製養膚配方，粉質細膩輕薄，精準吸附油脂而不帶走水分，完美實現12小時清透持妝，共推出透明與膚色款，輕鬆滿足各式底妝需求。

▲PRAMY柏瑞美 清透無瑕絲柔蜜粉 100g，NT$799。（圖／PRAMY柏瑞美）

2025蜜粉推薦：heme 輕透持妝蜜粉餅

heme蜜粉餅推出新色啦！外出補妝太方便，不僅內建大面鏡子，更以獨特吸油粉末為基底，延緩出油、清爽不緊繃，粉質細膩且能柔焦毛孔，除了原先的透明款，這個夏天特別加入「10柔紫 Lilac」添加粉紫校色因子，自然校正蠟黃肌膚，展現淨澈透亮的肌膚質感；「20裸膚 Nude」為淺粉膚色調，均勻修飾暗沉，避免底妝泛黃，如柔紗濾鏡般的粉嫩效果。

▲heme 輕透持妝蜜粉餅，NT$240。（圖／heme）

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