夏天必學「1313定妝法」全膚質適用！加碼2025蜜粉推薦　專櫃、開架通通有

每次夏天,底妝總出門不久就失控?不管用了什麼定妝方式,就是無法讓底妝漂亮整天?不妨試試這個不分膚質都適合的「1313成膜定妝法」,尤其偽素顏的輕透妝感當道,更需要不厚重、又能持妝的定妝技巧,一起來看!

夏天定妝技巧1.底妝輕薄,避免厚重

夏天的高溫讓出油速度變快與出油量增加,若底妝過度厚重,反而會使脫妝更為嚴重!因此,底妝建議要盡量輕薄上1層就好,夏天尤其適合搭配底妝刷與粉撲,先底妝刷鋪平粉底,再用粉撲快速拍勻,讓粉底完整貼膚、且底妝用量不必太多就能有很美的妝感,即便後續脫妝也不會太過可怕。

▲(圖/IG@espoir_makeup、@thetoollab_official)

夏天定妝技巧2.等待3秒,不要急著下一個動作

上完粉底立刻先噴定妝噴霧!而定妝噴霧要能發揮最大功效就是需要「等待」,不能噴完馬上做下個步驟,反而會破壞底妝,且沒有真正定妝。建議全臉噴灑後可以等待至少3秒,讓定妝噴霧成膜、收乾,發揮真正的定妝效果,此外,等待過程中,也能用風扇或扇子輔助,加速成膜時間喔。

▲(圖/IG@saatinsight)

夏天定妝技巧3.蜜粉定妝

等待定妝噴霧成膜後,接著用蜜粉定妝!選擇1款適合自己的蜜粉,想要清透自然妝感,推薦用刷子上妝;若想要遮瑕程度更高、定妝更牢實,則建議用粉撲。需注意的是,無論使用哪種工具,都建議上蜜粉時要用「壓」、「拍」的手法,避免左右「掃」,會蹭掉剛剛的定妝噴霧,定妝效果打折。

▲(圖/IG@toocoolforschool_official)

夏天定妝技巧4.再度噴霧定妝,大幅降低粉感

最後一個「3」再度要使用到定妝噴霧!近年偽素顏感底妝當道,蜜粉定妝後難免相對有粉感,因此可在最後再加一道定妝噴霧,由右上到左下畫3道線條,讓噴霧更均勻落在臉上,大大降低蜜粉粉感,並全面鎖妝,持妝效果更長。

▲(圖/IG@toocoolforschool_official)

掌握「1313」定妝技巧後!以下盤點錯過可惜的2025蜜粉新品,專櫃、開架通通有!

2025蜜粉推薦:MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕光圈蜜粉

定妝後仍保留自然透光感,全膚質都適用!這款相當友善愛水光妝效、不想被改變妝效的族群,使用時建議搭配刷毛密實的刷具,會讓妝感變得更加輕薄透亮,真正做到完全零粉感;反之,若希望妝感再明顯一些,則推薦用粉撲定妝。

▲MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕光圈蜜粉,NT$1,500。(圖/MAKE UP FOR EVER)

2025蜜粉推薦:肌膚之鑰 光采柔焦蜜粉

肌膚之鑰明星級蜜粉重磅升級!此次採用「光紗透采配方」,柔焦濾鏡感大大提升,不掩蓋肌膚的原生光澤,自然無厚重假面感,且做到柔焦毛孔的同時控油提亮,膚觸變得輕盈絲滑,肌膚質感變得更加高級,最棒的是,不必擔心暗沉,全天候底妝都超美!

▲肌膚之鑰 光采柔焦蜜粉,NT$3,950。(圖/肌膚之鑰)

2025蜜粉推薦:NARS 裸光幻彩蜜粉餅 AURORA

妝效自然、不改變原始底妝妝效、乾肌推爆的NARS小白餅變身啦!推出全新限定版 #AURORA,不同於市面上的紫色蜜粉餅,特別在紫色中加入調合的香檳微光色,讓整體紫色更加柔和、更接近亞洲女生膚色的定妝需求,自然提亮不死白、不顯灰,同時蘊含光稜鏡珍珠校色科技,控油同時反射出細緻幻彩光澤,實現「水光不油光」的完美平衡,全臉定妝或局部提亮都適合!

▲NARS 裸光幻彩蜜粉餅 AURORA 10g,NT$1,600。(圖/NARS)

2025蜜粉推薦:KOSE 雪肌精 雪耀魔幻蜜粉(極光精靈)

每年必搶的雪肌精蜜粉來了!不僅延續潤澤親膚、抗汗、抗油、長時間維持透亮感等優點,更全新添加地黃根淬取液、幻光緋晶粉體,幫助一抹實現白裡透紅的健康紅潤美肌,限量蜜粉和也呼應此次的粉紅珍珠紅光,如極光般粉嫩而絢麗!

▲KOSE 雪肌精 雪耀魔幻蜜粉(極光精靈) SPF15/PA+ 17g,NT$1,700。(圖/KOSE 雪肌精)

2025蜜粉推薦:DHC 完美淨白光透蜜粉

太適合濕度高的地區、天氣使用!這款蜜粉粉質屬於柔細帶著低調光澤的粉末,粉體輕盈貼膚,做到遮飾毛孔痕跡、隱藏瑕疵,同時帶來雪嫩自然的膚色與天鵝絨般的柔霧妝感,不怕有厚重面具感,使肌膚呈現自然光澤,並使用完美淨白系列共通美肌成分維他命C誘導體、甘草酸硬脂酯、熊果素、雛菊萃取及橄欖精華油,長時間帶妝也不擔心乾燥顯紋!

▲DHC 完美淨白光透蜜粉 SPF25/PA+++ 7g,NT$780。(圖/DHC)

2025蜜粉推薦:PRAMY柏瑞美 清透無瑕絲柔蜜粉

被韓國後臺造型師推崇的PRAMY定妝噴霧,大家都相當熟悉,其優異的定妝效果,用過的人都出不了坑,現在首度將蜜粉也引進台灣,蜜粉與韓國首爾科學博士攜手研發「外輸內控雙效定妝科技」,並專為亞洲膚質量身訂製養膚配方,粉質細膩輕薄,精準吸附油脂而不帶走水分,完美實現12小時清透持妝,共推出透明與膚色款,輕鬆滿足各式底妝需求。

▲PRAMY柏瑞美 清透無瑕絲柔蜜粉 100g,NT$799。(圖/PRAMY柏瑞美)

2025蜜粉推薦:heme 輕透持妝蜜粉餅

heme蜜粉餅推出新色啦!外出補妝太方便,不僅內建大面鏡子,更以獨特吸油粉末為基底,延緩出油、清爽不緊繃,粉質細膩且能柔焦毛孔,除了原先的透明款,這個夏天特別加入「10柔紫 Lilac」添加粉紫校色因子,自然校正蠟黃肌膚,展現淨澈透亮的肌膚質感;「20裸膚 Nude」為淺粉膚色調,均勻修飾暗沉,避免底妝泛黃,如柔紗濾鏡般的粉嫩效果。

▲heme 輕透持妝蜜粉餅,NT$240。(圖/heme)

