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韓星養膚秘技！aespa成員Giselle、《魷魚3》朴圭瑛重視清潔與煥亮

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

在壓力龐大的演藝圈，女星忙於拍戲、綜藝、廣告等工作，還要隨時保持完美精神與肌膚狀態，一直都是一件不容易的事情，以下這幾位女星雖然生活節奏緊湊，但狀態依舊維持完美，私底下美肌秘訣公開。

＃Giselle

Giselle,朴圭瑛,莫莉,AHC,專科,FreshO2,保養,彩妝。（圖／品牌提供）

韓國人氣大勢女團aespa成員Giselle以輕甜外貌廣受大批粉絲喜愛，幾乎每天帶妝出席各大音樂舞台，唱跳一整天出汗又出油，但是依舊可以維持完美膚況，關鍵就是靠專科超微米潔顏乳，她說，「我覺得維持肌膚狀態最重要的是確實做到卸妝清潔與保濕這兩件事！」透過超濃密微米美容泡泡，溫和徹底地清潔肌膚，是保養最好的基礎步驟。

＃朴圭瑛

Giselle,朴圭瑛,莫莉,AHC,專科,FreshO2,保養,彩妝。（圖／品牌提供）

近期出演《魷魚遊戲3》的南韓女演員朴圭瑛擁有白皙透亮的肌膚，即使面對密集的戲劇拍攝，依舊展現出亮眼狀態，她就分享，「身爲專業演員，臉就是我的工作道具，因此我無法容忍黯沉蠟黃出現。」但是拍戲日夜顛倒，加上壓力大，肌膚狀況很容易NG，所以會使用AHC超秒晶透穀胱甘肽淡斑精華，透過清爽的質地迅速讓肌膚吸收透白光采。

＃莫莉

Giselle,朴圭瑛,莫莉,AHC,專科,FreshO2,保養,彩妝。（圖／品牌提供）

KOL莫莉從綜藝節目出道後轉戰時尚圈，獨特的個性與時髦穿搭，受到不少品牌青睞，也經常在世界各地飛奔看秀，馬不停蹄的行程更是要時時刻刻維持良好狀態，所以隨身都會攜帶FreshO2的超補水小方糖，一抹就可以立刻打造自然的甜系腮紅感，氣色立刻就紅潤。

關鍵字：

Giselle, 朴圭瑛, 莫莉, AHC, 專科, FreshO2, 保養, 彩妝

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