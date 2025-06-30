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5個越來越窮的生活習慣　勿小看「複利效應」的巨大差距

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▲女性,理財,生活,運動,閱讀。（圖／unsplash）

▲幾個生活習慣導致你越來越窮。（圖／unsplash、pakutaso、pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

在高物價低薪水的時代，要如何運用有限的薪水，對大部分人來說是很重要的，有複利效應概念的人都知道，一開始也許只是個小習慣，但在時間推移之下，這些日常生活中微不足道的小事或做事風格，會在人生帶來巨大的影響，幾個容易變窮的小習慣，尤其在30歲後若還持續，不妨在現在就喊停，不然可能會影響40歲後的人生。

▲購物,血拼,買東西,口罩,逛街,疫情,週年慶,周年慶,百貨。（圖／unsplash）

追求物質競賽
旁邊的人有了什麼，你也想買；她的包包比你貴，你就買個更貴的。這種思考的人很容易被物質主義吞蝕，因為快樂都源於你得到的東西，在本身沒有財富的情況下，總是用預支方式付帳，很容易陷入貧窮輪迴。找到自己的定位，建立屬於自己的價值觀，不要總把物質上的「我贏過別人」當快樂，大家也會覺得你長大了。

▲▼名牌包,精品,香奈兒,Chanel。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

買廉價卻不耐用的商品
會去買這種商品的人，心裡多少有這樣的想法「反正很便宜沒差」，享受付出小錢卻買一大堆東西的快感，很容易就買過量，甚至是買了很多自己都不想要、用不到的東西。製造地球垃圾之外，還浪費錢，確實這小錢不算什麼，但10年的數量加起來，會是讓你驚訝的數字，花1元買自己不要的廢物，就是浪費1元。

▲購物。（圖／pakutaso）

對組合、套裝優惠沒有抵抗力
商業是錙銖必較的，商人推出套裝優惠，就是要你買更多，且感覺「你有多賺」，看起來是雙贏策略，但若你總是用不完，或是買了一年會費根本沒用幾次，等同比買原價損失更多，若真的知道自己沒有動力，就別先掏出錢給別人，這樣的花錢習慣長久下來絕對不會佔便宜，總是花錢買套組組合、一年份的會員或定期商品的模式要改一改。

▲▼健身,健身房,運動,減肥。（圖／取自pexels）

華而不實的治裝單品
打開衣櫃，細數你有多少快時尚，再看看哪些衣服只有穿一次，你就束之高閣，甚至連穿都沒穿，你只是把它掛上去，覺得日後會用到？全世界最會穿衣服的巴黎女人，其實大多數只有一個小小衣櫃，但他們會穿舒適的、耐用的、適合自己的單品，花了錢卻讓它們變成垃圾，是不會思考的人在做的事。

▲女性,風格,時尚。（圖／unsplash）

過多的社交派對
雖然交朋友是一間令人開心的事，但建議在30歲後，要有意識地減少社交派對的數量，提升「社交上的質量」，因為這年齡應該可以辨識跟哪些人不需要花時間交際了。與沒有意義的人交際，不僅是浪費時間，也很容易浪費金錢，有太多更好的活動可以取代，學些課程、練習做菜、看一本書之類都比參加一過即忘的派對要好。

▲女性,聚會,化妝,追劇。（圖／pexels）

關鍵字：

貧窮, 生活習慣, 消費觀念, 財富管理, 社交圈

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