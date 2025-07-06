「自然捲不毛躁」護髮技巧公開！5方法髮質柔順有光、不炸毛

文／美人圈

自然捲要如何不炸毛、不毛躁？事實上，無論先天或後天的自然捲，都比其他髮質更重視「保濕」！除了減少染燙外，日常的護髮與保養手法也很重要，以下分享容易被忽略的自然捲護髮技巧，只要稍微改一點點保養習慣，就能獲得乖順聽話不炸毛的柔順髮質！

自然捲不毛躁護髮技巧1.護髮產品用「捏的」

護髮可以幫助毛躁髮質補水，因此自然捲一定要護髮！洗髮後將頭髮擠乾到不滴水的狀態，將護髮品均勻抹在整個手掌上，以「輕捏」方式塗抹到髮絲，並按照產品說明停留足夠的時間再沖洗掉。

▲自然捲一定要護髮。（圖／IG@growus.kr）

自然捲不毛躁護髮技巧2.半乾狀態須加點髮油

我們知道洗完頭之後要立刻吹乾，因為濕髮狀態時，髮絲毛毛鱗片會是開啟的狀態，因而顯得毛躁。也因此，禁止以毛巾搓揉的方式摩擦髮絲，會讓毛躁更明顯，須以毛巾「壓乾」髮絲，並於吹髮之前先上髮油做保濕，並在吹到半乾時再少量的加點髮油，髮絲的柔順感會更好！需注意的是，自然捲怕的是過度蓬鬆、爆炸，因此吹頭髮的重點在要「貼」一點，所以需要優先將「頭皮吹乾」，髮絲則吹到七、八成乾。

▲吹到半乾狀態須加點髮油。（圖／IG@rooton.official、@growus.kr）

自然捲不毛躁護髮技巧3.吹風機方向是「由上而下」

髮絲上的毛鱗片是向上翻起來的，因此用吹頭髮時，方向必須是由上而下，藉由風將毛鱗片關起來，以避免毛躁。此外，我們的頭髮是由角蛋白組成的，如果一直用熱風吹髮，長久下來反而會越吹越乾枯，因此最先須把整個頭皮吹乾，接著是髮絲，整個頭吹至7－8分乾後，再用「冷風」將頭皮與髮絲吹過一次，髮絲會更柔順有光、不毛躁。

▲吹風機方向是由上而下。（圖／IG@avedakr、@growus.kr）

自然捲不毛躁護髮技巧4.塗抹髮油要「下拉」且少量多次

無論吹整前後，塗抹髮油時都建議少量多次的塗抹，並確認髮油有均勻抹開在整個手掌（包含手指），接著邊塗抹、邊將髮絲向下拉，更有效降低毛躁感，同時髮油的吸收也會更好，髮絲柔順有光、看起來不會整個油光，若希望髮尾仍能保有一點點波浪捲，可以最後從髮尾向上推，把捲度推出來。

▲塗抹髮油要少量多次。（圖／IG@avedakr；IG@growus.kr）

自然捲不毛躁護髮技巧5.使用「防靜電」的梳子

自然捲由於毛鱗片閉合不全，不只容易乾燥、毛躁，就連梳頭時產生的磨擦力也比健康髮質來得更大，更容易產生靜電，髮絲視覺上就會有毛躁的「炸毛感」，因此在挑選梳子時，建議以防靜電專用梳、木梳等為主，摩擦力相對小、降低靜電產生，減弱毛躁感，讓髮絲看起來更柔順。

▲使用防靜電的梳子。（圖／IG@avedakr、@juliartofficial）

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