杏仁、柑橘果香陪沐浴！洗著療癒、洗後留香超心機

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

把每天的沐浴日常變成療癒的放鬆時刻吧！除了清潔之外，透過好聞的香味以及多變的質地，讓例行洗澡也可以是充滿期待的時光，以下就分享多款沐浴好物，非常值得擁有。

＃Diptyque 海絲佩拉蒂夏日潔膚露，195ml、售價1800元

Diptyque的夏日也許海絲佩拉蒂就是解答，宛如置身柑橘果園般烈陽照耀的溫暖卻又透出絲絲多汁酸甜，細細的綠意悄然增添了香氣的豐富層次，細緻的潔膚露提供身體絲滑潔淨感受，不僅在洗沐過程散發迷人香氣，更是在洗後可以持續留香，2025年由藝術家Marie-Victoire de Bascher操刀設計的包裝更顯繽紛活力。

＃歐舒丹 杏仁沐浴油，500ml、售價1880元

擁有南法鬆弛感魅力的歐舒丹總是可以給人高CP值的舒壓感受，最近人氣超爆高的杏仁沐浴油，廣受大批粉絲推薦，好聞帶有細膩香甜的氣息，用起來一點都不會給人黏膩感，反而很有包裹全身的呵護感受，高達30%的天然普羅旺斯甜杏仁油富含Omega-6 &Omega-9脂肪酸，洗後潤澤不緊繃。

＃Melvita 粉紅胡椒美體沐浴露，200ml、售價780元

喜愛Melvita的粉絲對粉紅胡椒的美體系列一定不陌生，來自法屬留尼旺島粉紅胡椒小纖果注入天然薄荷精華複方，不僅擁有清爽的質地，輕輕的涼感更是夏天最沁透人心的享受，獨特的柑橘花果香氣，洗起來更是會有清爽的氛圍，清新不燥熱。