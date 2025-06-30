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星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　迎接下半年免費一杯喝起來

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲星巴克買一送一，此為示意圖，現已不提供一次性塑膠杯。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

今天是6／30剛剛好是「年中」，星巴克在一年中間的日子也推出大杯買一送一優惠，要給上班族們的大家下半年打打氣，最近正要迎接一年最熱的暑氣來臨，北台灣氣溫高達35度Ｃ，星巴克好友優惠幾乎囊括所有現做品項，無論是要吹冷氣喝熱飲、還是暢快大口喝星冰樂跟星沁爽通通有，快揪咖一起療癒一下吧；伯朗咖啡也推會員特定品項買一送一，年中把握小確幸！

▲星巴克買一送一。（圖／星巴克提供）

星巴克6／30至7／1一連兩天，推出「一起迎接下半年 好友分享日」優惠，活動期間從上午11點至晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

請注意優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。不提供優惠門市請看文後列表。

▲星巴克買一送一,伯朗咖啡。（圖／翻攝伯朗咖啡館官方粉絲頁）

伯朗咖啡館6月底前，每周一持伯朗Lounge卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗

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