蕾哈娜懷第三胎照跑趴　香奈兒孕婦裝辣翻《藍色小精靈大電影》首映

▲蕾哈娜一身淺藍色訂製款的香奈兒孕婦裝，出席《藍色小精靈大電影》布魯塞爾世界首映。（UIP提供）



圖文／鏡週刊

雖然5月出席紐約大都會博館時尚慈善晚宴（Met Gala），蕾哈娜（Rihanna）就公開懷上第三胎的好消息，工作滿檔的她可沒閒下來，不只宣佈加入動畫《藍色小精靈大電影》（Smurfs）的配音陣容，也演唱主題曲〈Friend of Mine〉，算是以粉絲期盼已久的舞曲回歸樂壇，當然也飛去布魯塞爾參加世界首映。

蕾哈娜以一身淺藍色訂製款的香奈兒孕婦裝亮相，據悉花了840個小時製作，以絲綢雪紡為材質，靈感則是取材2003年香奈兒春夏款的高級訂製服設計，配與許多飄逸的薄紗、羽毛、以及山茶花圖案。

▲蕾哈娜（右）與小美人（左）相見歡。（UIP提供）

在動畫《藍色小精靈大電影》，蕾哈娜配音的是小美人，她說：「每個人都愛藍色小精靈，每個女生都幻想自己是小美人，所以能回到藍色小精靈的發跡地參加首映太棒了。」雖然她說自己搭飛機過來還有點時差，但是依然被現場的氣氛所感動。

▲擔任配音的演員丹尼爾李維。（UIP提供）

至於第3胎，也會是「小美人」嗎？她笑說，「我們等到時候不就知道了嗎？可能是小美人，也可能是藍老爹！」但是她說替小孩取名，是跟男友A$AP從來不會吵架的話題，他們都是意見一致。

▲離開美國深夜脫口秀節目主持後，詹姆斯柯登突然看起來瘦了。（UIP提供）

她也笑談，大家都把她當成商場女強人看待，但是她個人不會這樣想，「每個人都以為老闆就是強勢、決定一切，但我的風格是，我會跟身邊的專家討論，信任他們的決策，以團隊合作的方式進行，一起面對各種起伏、也激盪出不同的火花，我是願意敞開心胸傾聽所有建議的人。我知道哪些意見對我最好。」

在配音過程中，蕾哈娜提到與導演克里斯米勒（Chris MIller）合作的想法，「他對我的想法、提議，或者各種觀點，都保持開放的態度，並且當我覺得哪裡可以做得更好時，也願意讓我再嘗試一次，特別是在音樂方面怎麼展現我的想法。這個過程是非常開放、可以討論各種想法，我也十分信任專家。當然我也需要旁人的指點。」

▲DJ蛇爺。（UIP提供）

至於下一張專輯，真的會誕生嗎？蕾哈娜馬上顧左右而言他，哈哈大笑，但是跟大家保證會以自有品牌，推出小美人的化妝鏡，「我們重新製作了動畫裡頭的那面隨身化妝鏡，在原版動畫裡，小美人隨身攜帶的那款。我想大家很容易被這部動畫所激發出各種創意靈感。」

不過她的粉絲對於主題曲〈Friend of Mine〉，也有不同的想法，因為雖然好不容易等到一首蕾哈娜的快歌，想說可以在夜店跳個過癮，結果這首歌卻是類似〈Baby Shark〉那種不斷重複同一句歌詞的EDM曲風。對，整首歌只有兩句歌詞「I Think The Word Here Is Deja Vu／Feels Like Friends of Mine」。大家只好自我解嘲，畢竟人家已經有兩個小孩了，唱點小朋友可以唱唱跳跳的洗腦音樂也不為過吧！至於夜店歌，就再等等吧！

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