蕾哈娜懷第三胎照跑趴　香奈兒孕婦裝辣翻《藍色小精靈大電影》首映

雖然5月出席紐約大都會博館時尚慈善晚宴(Met Gala),蕾哈娜(Rihanna)就公開懷上第三胎的好消息,工作滿檔的她可沒閒下來,不只宣佈加入動畫《藍色小精靈大電影》(Smurfs)的配音陣容,也演唱主題曲〈Friend of Mine〉,算是以粉絲期盼已久的舞曲回歸樂壇,當然也飛去布魯塞爾參加世界首映。

蕾哈娜以一身淺藍色訂製款的香奈兒孕婦裝亮相,據悉花了840個小時製作,以絲綢雪紡為材質,靈感則是取材2003年香奈兒春夏款的高級訂製服設計,配與許多飄逸的薄紗、羽毛、以及山茶花圖案。

▲蕾哈娜(右)與小美人(左)相見歡。(UIP提供)

在動畫《藍色小精靈大電影》,蕾哈娜配音的是小美人,她說:「每個人都愛藍色小精靈,每個女生都幻想自己是小美人,所以能回到藍色小精靈的發跡地參加首映太棒了。」雖然她說自己搭飛機過來還有點時差,但是依然被現場的氣氛所感動。

▲擔任配音的演員丹尼爾李維。(UIP提供)

至於第3胎,也會是「小美人」嗎?她笑說,「我們等到時候不就知道了嗎?可能是小美人,也可能是藍老爹!」但是她說替小孩取名,是跟男友A$AP從來不會吵架的話題,他們都是意見一致。

▲離開美國深夜脫口秀節目主持後,詹姆斯柯登突然看起來瘦了。(UIP提供)

她也笑談,大家都把她當成商場女強人看待,但是她個人不會這樣想,「每個人都以為老闆就是強勢、決定一切,但我的風格是,我會跟身邊的專家討論,信任他們的決策,以團隊合作的方式進行,一起面對各種起伏、也激盪出不同的火花,我是願意敞開心胸傾聽所有建議的人。我知道哪些意見對我最好。」

在配音過程中,蕾哈娜提到與導演克里斯米勒(Chris MIller)合作的想法,「他對我的想法、提議,或者各種觀點,都保持開放的態度,並且當我覺得哪裡可以做得更好時,也願意讓我再嘗試一次,特別是在音樂方面怎麼展現我的想法。這個過程是非常開放、可以討論各種想法,我也十分信任專家。當然我也需要旁人的指點。」

▲DJ蛇爺。(UIP提供)

至於下一張專輯,真的會誕生嗎?蕾哈娜馬上顧左右而言他,哈哈大笑,但是跟大家保證會以自有品牌,推出小美人的化妝鏡,「我們重新製作了動畫裡頭的那面隨身化妝鏡,在原版動畫裡,小美人隨身攜帶的那款。我想大家很容易被這部動畫所激發出各種創意靈感。」

不過她的粉絲對於主題曲〈Friend of Mine〉,也有不同的想法,因為雖然好不容易等到一首蕾哈娜的快歌,想說可以在夜店跳個過癮,結果這首歌卻是類似〈Baby Shark〉那種不斷重複同一句歌詞的EDM曲風。對,整首歌只有兩句歌詞「I Think The Word Here Is Deja Vu/Feels Like Friends of Mine」。大家只好自我解嘲,畢竟人家已經有兩個小孩了,唱點小朋友可以唱唱跳跳的洗腦音樂也不為過吧!至於夜店歌,就再等等吧!

