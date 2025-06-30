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肌膚飽滿不凹陷！多吃4種食物補充膠原蛋白

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

很多人都會擔心肌膚老化，看起來視覺效果不美觀，希望停留在年輕的時刻，但隨著老化肌膚機能不比從前，想要改善肌膚營養流失、和彈性下降，多吃這4類食物，可以幫助臉部肌膚變得澎潤有彈性。

第一：膠原蛋白含量高的食物

▲抗老,食物,保養,飲食,。（圖／pexels）

豆製品、深海魚等等，可以改善肌膚的鬆弛，為肌膚補充膠原蛋白，同時豆類製品含有異黃酮的成分，可以幫助保護肌膚，對皮膚膠原起到保護的作用，可以減少肌膚紋路的出現，打造出細緻光滑的膚況。

第二：蛋白質含量高的食物

▲抗老,食物,保養,飲食,。（圖／pexels）

像是雞肉、鴨肉、魚肉、堅果等等，改善因為蛋白質銳減，所導致的皮下脂肪下陷的問題，很多人以為只要吃進膠原蛋白就夠，但其實蛋白質進入人體後經過分解便會合成膠原蛋白，所以絕對不可以少攝取，以免肌肉缺乏彈性。

第三：含維生素C的食物

▲抗老,食物,保養,飲食,。（圖／pexels）

像是草莓、櫻桃、柳橙、芭樂、番茄等等，保護肌膚細胞，有利於膠原蛋白的合成，當膠原蛋白增加，肌膚就可以看起來澎潤有彈性，同時可以避免肌膚老化、改善細紋出現，提供營養能量，絕對是很好的飲食單品。

第四：抗氧化的食物

▲抗老,食物,保養,飲食,。（圖／pexels）

像是石榴、玉米等等，可以緩解抗氧化壓力從而造成的肌膚損害，其中陽光中的紫外線是造成肌膚光老化最大的原因，會讓細胞產生過多的自由基，這時就需要抗氧化分子來降低它們所造成的傷害，避免肌膚老化。

關鍵字：

抗老, 食物, 保養, 飲食

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