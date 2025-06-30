線香成居家香氛新趨勢！獨特焚燒味、木質層次更醇厚　給人寧靜安心感受

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、達志示意圖

疫情為全球帶來極大的改變，人們對於嗅覺的敏銳被再次喚醒，越來越高速壓力的時代節奏、病毒的肆虐，讓心靈動蕩不安，人們開始積極尋求外在環境的幫助，輔助情緒的平靜與穩定，可以發現像是水晶、頌缽、冥想、聖木等議題，逐漸受到眾人關注，而香氛市場的線香也悄悄擴張，廣受粉絲喜愛。

線香一直都是香氛類型之一，但人氣卻沒有香氛蠟燭、擴香瓶等種類來得主流，大多人對它的印象，多是「時尚潮店才會點」的充滿個性態度的單品；隨著時代變遷，人們對於心靈平靜以及嗅覺體驗有著更高的需求，漸漸地，給人穩定氛圍的木質調香氣開始成為主流，而線香獨有的焚燒感，比起其他擴香類型的產品，更能加深木質調（如檀香、沉香）的馥郁層次，更可以給人強力的安撫感，同時舒緩壓力、改善躁動情緒。

除了香氣的特徵，在擴香能力上，線香透過燃燒的方式，可以更快速、大範圍的讓空間迅速改變氣味，而香氛蠟燭雖然也是經過點燃釋放味道，但需要等香氛蠟融化漸進式散發香味，時間較長，而且普遍中小顆的蠟燭，香氣也較集中在周邊區域，不適合大空間使用，另外，擴香瓶也是類似概念，透過擴香竹虹吸原理吸附精油，才能達到擴香的效果。

線香使用起來簡單方便，可以先準備線香座，用火將線香點燃之後，先將火苗吹滅、看到輕煙飄出，就可以放到線香座上固定，讓它慢慢燃燒，同時要保持通風、不靠近易燃物，最好燃燒的時候家裡都有人走動，以免發生危險，若是家中有孕婦、小孩或是寵物，盡量避免使用。

【推薦單品】

＃LOEWE 番茄葉香氛線香組，售價6805元

以彩虹植物學為香氛靈感的LOEWE將大自然的饋贈帶進居家空間，而火紅炙熱的蕃茄更是展現出蓬勃生命力，充滿清新綠意的多汁氣息，更是夏季最療癒的存在，同時更搭配磚紅色調的陶瓷香氛座，更把大地的樸質與手工藝術，裝點到淋漓盡致。

＃uka 春櫻初綻迷你線香，售價1300元

充滿日式美學的uka將東京粉櫻之美靈魂注入，限量發售春櫻初綻迷你線香，粉紅色搭配毛呢感的圓盒設計，裡面直接搭配小巧的線香座，帶出門也時髦方便，淡雅輕柔的櫻花香氣，更是宛如直接把落櫻紛飛的美景搬到室內，短款設計點燃一支約15分鐘，搭配泡澡簡直最療癒享受

＃Perfumer H 線香－墨水，售價1500元

「探索香氛的過程是緩慢舒適、不容被催促的。」來自英國倫敦的Perfumer H擅長將自然情境透過天然原料描繪，構築出詩意又立體的香氣層次，其「墨水」將藍墨緩慢在白紙暈染的情境，透過紙莎草、岩蘭草和雪松揉合欖香脂及玫瑰，展現出柔和知性的書卷印記。