開架＆專櫃20款護手霜推薦！怎麼挑？使用最佳時機一次看

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護手霜是許多人隨身必備保養小物，不論包包、辦公室、住家都會放上一條備用，一起來看看護手霜挑選與使用訣竅，還有2025年最推薦的護手霜清單！

護手霜怎麼挑？5大重點學會選購秘訣



不同族群的手部保養需求不相同，有些重視高效滋潤，有些重視吸收不黏膩，也有些將護手霜當香氛享受，究竟該怎麼挑？

1.熟齡、極乾燥雙手

年齡增長、乾性膚質或在冬季較寒冷時，會讓雙手容易乾燥、長細紋，甚至脫皮。適合選擇高油脂含量，例如乳油木果脂、蜂蠟、植物油（橄欖油、甜杏仁油、摩洛哥堅果油等等），搭配密集修護配方，幫助滋潤並鞏固肌膚屏障。

2.主婦

常接觸洗碗精與清潔劑的主婦族群，手部易乾裂受損。建議選擇有修護成分，質地偏潤的護手霜，例如甘油、泛醇（維他命B5）等等，最好還能形成保護膜，能在肌表加強防護，減少清潔時水分流失。

3.上班族

需要長時間打電腦或使用手機的上班族，最怕護手霜過於油膩。選擇輕盈快吸型質地最實用，可含玻尿酸、積雪草萃取，兼顧清爽與修護。

4.香氛控

喜愛將護手霜當作日常香氛的人，可挑選出自香氛品牌，延伸自香水的款式，擦上彷彿補香一樣，自帶迷人香氣。

5.富貴手

這類型的手部肌膚容易乾癢、脫皮甚至龜裂出血，建議選擇無香料、低敏溫和配方且有修護力的護手霜，像包括：神經醯胺、泛醇（維他命B5）、燕麥萃取等成分。

護手霜塗抹技巧



擦護手霜時可別隨便擦擦，搭配按摩可以幫助吸收，打造更柔嫩細緻的美手。

1.先手背後手心

先將護手霜擠在手背，用另一手手背推開，避免手心一開始就過於滑膩，影響後續按摩。

2.螺旋按摩

以指腹畫小圓方式，從手背往手心輕柔按摩，促進吸收。

3.指縫與關節別忽略

特別針對指節、指縫等細節處，以拇指輕壓揉按，不錯過任何一個死角。

4.指緣護理

加強按摩指緣與甲床周圍，避免乾裂倒刺，幫助指甲邊緣維持柔嫩狀態。

5.帶到手腕

最後可順勢將護手霜帶到手腕，讓整隻手都細緻滑順。

使用護手霜的最佳時機



護手霜的正確使用方式，針對不同時機，用量與塗抹技巧也不盡相同。

1.早晚固定保養，形成護手習慣

早晨出門前塗抹，為雙手建立一層保護膜，減少白天外界刺激。晚間睡前是修護黃金期，可使用較滋養的護手霜，搭配按摩加強吸收，有需要時可戴上棉質手套，隔天醒來雙手更柔嫩。

2.洗手後、接觸水分後記得補擦

每次洗手、洗碗或酒精清潔後，手部皮脂膜容易被破壞，既可馬上補擦護手霜，維持保濕屏障。若環境乾燥（如在冷氣房或是冬天時），可依需要每2～3小時重複塗抹，預防乾燥。

3.用量可視膚況與護手霜質地調整

日間保養或辦公室使用，使用約5元硬幣大小用量即可，避免手感油膩影響工作。晚上可加量至10元硬幣大小，並延伸至手腕、指緣，仔細按摩吸收。

2025 20款護手霜推薦：滋潤不黏膩的人氣選擇



市面上護手霜眾多，一起來看看今年推薦的清單品項。

1：Bioderma貝膚黛瑪滋潤美甲護手霜



運用B3菸鹼醯胺、乳油木果油，修護舒緩，柔嫩滋養雙手與指緣。

▲Bioderma貝膚黛瑪滋潤美甲護手霜 50ml，NT$190。

還有聚季銨鹽-51及獨家肌膚仿生修護專利（DAF™），強化肌膚屏障，宛如隱形手套，經反覆沖洗10次後，仍能提供持久的保護。無致敏香料、無酒精、無防腐劑，無色素，全家大小都適用。

2：DR.WU瞬適膚舒緩保濕護手霜



針對手部乾燥、粗糙與反覆不適設計，質地輕盈、好吸收，即時舒緩並穩定膚況。

▲DR.WU瞬適膚舒緩保濕護手霜50ml，NT$450。

除應用SENSIPHYTE®瞬適膚屏障修護科技外，還添加茶樹精油與通過法規認可的抗菌成分，於肌膚表層形成隱形防護膜，強化防禦力。配方溫和低敏，無添加酒精、香精、色料與Parabens，適合改善手部敏弱膚況。

3：新肌霓INGENI澎潤新生美手霜

新肌霓INGENI旗下熱賣明星商品「美手霜」系列2025年全新升級，還推出最新款的澎潤新生美手霜。

▲新肌霓INGENI澎潤新生美手霜50ml，NT$620。

新肌霓特別與臺東小農攜手合作，將台灣原生品種「狐尾栗精萃」融入產品配方中，來自米糠萃取出的油脂，能有效加強肌膚屏障修護，改善粗糙與乾燥，為手部肌膚提供更多滋潤。同時，每款護手霜都添加了深海火山多醣體、海茴香、黃金海藻、岩薔薇等活性成分，發揮多重保養功效。

澎潤新生美手霜更專注於「手背護理」，訴求淡化細紋並均勻提亮膚色，抵禦光老化。

4：SAWWA方舟舒緩滋養護手霜

來自歐洲專利蓼藍萃取、韓國專利CalmYang與舒敏六胜肽作為主要修護關鍵，幫助肌膚形成保護作用、抵禦外在環境的傷害，同時撫平雙手紋路，立即舒緩不適感。

▲SAWWA方舟舒緩滋養護手霜30ml，NT$580。

全方位高保濕保護配方，酵母發酵100%天然角鯊烷輕爽不黏膩，讓細緻的肌膚更加健康並提供長時間持久滋潤。香氣以東方清新香甜的桃金孃搭配柔和自然的樹枝氣息，交織著白雪松與廣藿香的沉穩大地氣息。

5：Naturals by Watsons摩洛哥堅果修護護手霜

Naturals by Watsons是屈臣氏旗下的天然系保養品牌，以綠色永續為核心。全系列產品採用100%純素配方，不經動物測試，並嚴選全球有機認證植萃，旗下產品均蘊含超過95%天然來源成分。

▲Naturals by Watsons摩洛哥堅果修護護手霜30ml，NT$179。

摩洛哥堅果系列精選擁有「液態黃金」美譽的摩洛哥堅果油，富含維生素E與必需脂肪酸，能深入滲透肌膚，提供卓越修護與滋養效果。護手霜同樣透過高效修護配方，滋養雙手，減少乾燥與淡化細紋，恢復細緻柔滑。

6：L:A BRUKET 221 護手霜-雲杉

集結溫和的乳木果油、純淨椰子油，以及具有高度修護力的白芒花籽油，具備高度滋潤度同時低敏不易刺激肌膚。還有來自北歐森林的清新氣息。木質控不容錯過。

▲L:A BRUKET 221 護手霜-雲杉30ml／NT$600、70ml／NT$950。

輕潤質地吸收快速，保濕修復乾燥的手部肌膚，強化肌膚屏障、抵禦外界環境侵害，特別推薦給經常使用鍵盤、觸控螢幕的使用者。

7：L’OCCITANE歐舒丹乳油木護手霜

配方蘊含96%天然成分，蘊含20%乳油木果油揉合多重天然保濕因子，富含OMEGA 6 & 3及維他命E，能滋養修護、舒緩因外在刺激帶來的泛紅與不適，避免乾燥脫屑等。

▲L’OCCITANE歐舒丹乳油木護手霜30ml／NT$420、75ml／NT$900、150ml／NT$1,220。

加上天然植物性脂質有助於重新平衡肌膚並提升防禦機制，維持肌膚微生態平衡，有效強化建立健康的肌膚屏障。

8：Jurlique茱莉蔻玫瑰護手霜

成分包括甜杏仁油、有「植物界的玻尿酸」之稱的藥蜀葵、金盞花、澳洲堅果油與紅花籽油，充分滋潤雙手肌膚。

▲Jurlique茱莉蔻玫瑰護手霜40ml／NT$820、125ml／NT$1,600

加上天然細膩的玫瑰香氣，一直都很受到歡迎，是Jurlique茱莉蔻最知名的經典產品。

9：Drunk Elephant醉象瑪魯拉果油保濕護手霜

富含多種滋養成分，包括Drunk Elephant醉象最知名的初榨瑪魯拉果油，富含抗氧化物、多酚、脂質以及Omega 3、6和9，為肌膚提供深層滋養，有效強化肌膚屏障。

▲Drunk Elephant醉象瑪魯拉果油保濕護手霜75ml，NT$850。

更含有乳木果油、燕麥萃取物及香草果實萃取，護潤澤，並能迅速被肌膚吸收又不黏膩，有感提升肌膚水嫩度與保濕度。

10：Aesop厄勒俄斯芳香護手霜

命名靈感來自象徵仁慈、體恤的古希臘神祇。

▲Aesop厄勒俄斯芳香護手霜70ml／NT$1,000、500ml／NT$3,100

配方融合了雪松、廣藿香和丁香花蕾萃取，散發木質、草本和辛辣香調的迷人氣息，同時蘊含精心調配的多種潤濕性保濕成份，以及潤膚性乳油與精油。配方能被肌膚迅速吸收，使用後不黏膩，令肌膚倍感柔軟，呈現霧面光澤效果。

奢華而豐潤的乳霜質地，帶來極致高效的保濕作用。這款配方特別適合乾性肌膚類型，也是寒冷或缺水環境中的理想選擇。

11：FRAMA Columnae護手霜

Columnae手部護理系列帶來自信力量，為空間注入獨特意義。為肌膚提供深層滋潤，並融合了多種舒緩成分。

▲FRAMA Columnae護手霜60ml，NT$1,180。

香氣則以岩蘭草、黑胡椒、苦橙與崖柏散發出彷彿珍藏書頁與深遠歷史的沉穩氣息，花香則為體驗增添優雅韻味。

12：LUSH可可脂潤膚乳Hand and Body Lotion

80年代時，市面上大多產品仍以合成成分為主，LUSH當時已經以可可脂和杏仁油的美好配方跨出創新的腳步。

▲LUSH可可脂潤膚乳225g，NT$1,150。

懷舊愛好者更會愛上這款柔和綿密的香氣，交織了溫潤淡雅花香和草本氣息，使人一試難忘。可使用在雙手與身體。

13：Jo Malone London英國橡樹與榛果護手霜

Jo Malone London 2025年為經典護手霜換上全新包裝，以POP ART普普藝術為靈感，將趣味巧思融入時尚設計，讓經典奶油色瓶身結合黑色普普元素，為護手日常增添個性藝術氣息。

▲Jo Malone London英國橡樹與榛果護手霜30ml，NT$950。

其中在2025年推出的全新香味就是英國橡樹與榛果護手霜。源自品牌經典並且深受歡迎的清新木質調，爽脆榛果交織木質香根草，融合烘烤橡樹的溫暖底蘊，層次豐富，綻放春日大地的自然氣息。同時富含天然甘油與玻尿酸，清爽不黏膩，長效保濕8小時，讓雙手時刻柔嫩。

14：Bamford木苔護手霜

為雙手提供深層滋養與保護。富含蜂蜜與黃金荷荷巴油，質地柔滑，能迅速吸收，深層滋潤雙手、指甲與指緣。小麥胚芽油有效舒緩乾燥粗糙，搭配可可脂與乳木果油，更賦予極致的滋潤與柔嫩觸感。

▲Bamford木苔護手霜75ml，NT$1,050。

15：Essential Parfums磁之玫瑰護手霜

蘊含98%天然來源成分，並揉合調香大師創作香氛。質地輕盈柔滑，帶來絲絨般細膩觸感，一抹間即刻滋潤、養護並舒緩雙手，賦予肌膚極致呵護。

▲Essential Parfums磁之玫瑰護手霜50ml，NT$800。

專為敏感肌精心研製，溫和配方讓雙手時刻感受舒適與柔嫩。

16：Atelier Cologne法國歐瓏無極烏龍護手霜

將歐瓏經典香氛濃縮融入護手霜中，以高濃度調香工藝賦予護膚品更多層次感。讓香氣由肌膚綻放，延伸至雙手每個細節都被溫柔呵護。

▲Atelier Cologne法國歐瓏無極烏龍護手霜30ml，NT$980。

除了注重香氣與質地的完美融合，歐瓏更以經典品牌藍搭配金銅色瓶蓋，賦予護手霜優雅時尚的外觀設計。日常在外塗抹，也能展現出一種生活的美學。

17：SHIRO花店清香護手精華乳

SHIRO PERFUME護手精華乳，添加蘆薈與乳木果油，擁有易延展滑順的使用質地。相較於一般護手霜質地更加柔軟，水潤質地包覆手部肌膚，賦予深度滋潤。

▲SHIRO花店清香護手精華乳90g，NT$1,300。

香氣方面，精心調配了如香膏般令人陶醉的香氣，舉手投足間，輕柔地散發清香的香氣，是以清晨的花市為靈感，充滿清新的、潔淨感的花香。

18：Maison Margiela慵懶週末護手霜

重現慵懶週末的經典香味，帶有清甜的荔枝香，高度還原香水的氣息。

▲Maison Margiela慵懶週末護手霜50ml，NT$1,350。

還含有乳木果油和甜扁桃油，讓手部能得到有效滋潤。質地適中，塗抹後滋潤不油膩，為肌膚帶來柔軟保護，感受輕盈舒適的身心悅動。

19：嬌蘭花草水語夏沁玫瑰護手霜

嬌蘭2025年首次將花草水語系列的三款經典香氣「陽光甜橘、晨霧玫瑰、夏沁玫瑰」注入富含蜂蠟乳的護手霜中，輕盈配方可溫和地保濕與滋養雙手，並散發淡淡香氣。

其中夏沁玫瑰護手霜是連同今年的新香夏沁玫瑰淡香水一起上市，描繪躍入沁涼冰水中精神為之一振的感覺，融合了玫瑰花瓣的自然清新與小黃瓜的植物氣息和清爽的水感特徵，點綴著淡淡的薄荷香氣。花中之后柔和精緻的香氣慢慢化為溫柔舒緩的香氣軌跡，洋梨的靈動柔美增添了層次，白麝香則使香氣顯得溫潤醇熟。

▲嬌蘭花草水語夏沁玫瑰護手霜50ml，NT$1,930。

瓶身的設計靈感源自蜂巢的六角形，十分特別。

20：Acqua di Parma早安護手霜

延伸自早安淡香精的香氣，捕捉了托斯卡尼山丘春天早晨的清新以及第一縷陽光親吻肌膚的感受。

▲Acqua di Parma早安護手霜75ml，NT$2,000。

香氛以濃郁的芳香調揭開序幕，清新的檸檬、綠薄荷與迷迭香交織共鳴，並融入共蒸餾的羅勒與苦橙葉。隨著香氣層層綻放，薰衣草醇與柑橘葉的氣息浮現，增添優雅與平衡感。基調則由雪松葉、琥珀與白麝香交織，營造出溫暖深邃的餘韻。

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