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6個人氣平價包包品牌推薦！ROBINMAY設計師支線質感絕佳、小CK流行度高

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

不用花大錢也能入手的質感平價包款，本篇一次推薦6個在小資族之間口碑超好的平價包包品牌！

包包可以說是穿搭中的靈魂角色，無論是上班、約會、逛街，選對一個包，氣質與時髦度立刻加分！本篇推薦6個在小資族之間口碑超好的平價包包品牌，不只顏值在線、實用性強，重點是價格都超佛，讓你買了不心痛！

6個人氣平價包包品牌推薦

ROBINMAY — 設計師支線的絕佳質感

許多女生耳熟能詳的台灣包包品牌ROBINMAY，推出了獨立支線「ELLY設計師」系列，由設計師ELLY主導該系列的包款設計，幾何感包型大多偏向極簡現代風格，無論大小尺寸的包款都是兼顧造型與實用度，是適合日常上班通勤的實用選擇。

▲ELLY 設計師系列 0817皺摺軟包（頭層皮），NT$3,680。

這款來自ROBINMAY ELLY系列的大包款，水桶型包身選用柔韌真皮打造，自然的皺褶感讓包款自帶從容大氣，外型設計上沒有過多裝飾，僅以細緻皮帶環繞包身與極簡Logo低調點綴，卻精準傳遞了設計師系列的質感與細節講究，寬敞的包內容量可輕鬆裝下筆電、化妝包、水瓶等日常所需，是那種早出晚歸也不顯疲憊的實用派美包，很適合搭配俐落的風衣或簡約西裝，無論是城市通勤、出差移動，還是週末的簡約私服都會很搭。

▲ELLY 設計師系列 0513肩背包，NT$1,980。

另一款亮面皮革小包，包身線條俐落、輪廓小巧，只有簡單的品牌金屬Logo標誌點綴，不失實用性的內容量可以收納手機、短夾、鑰匙等日常小物，還有附上可拆式的延長背帶，無論肩背或斜背，都能依當日穿搭與心情自由轉換，同時包款附上的耳機收納吊飾更是貼心的小巧思，讓整體造型感更完整，適合搭配西裝外套打造時髦的俐落氣場，也能在假日穿上丹寧套裝、針織洋裝時，為整體造型加上一抹輕時髦的節奏！

Charles & Keith — 都會女子的日常首選

來自新加坡的小CK早就成為許多女孩入門時尚的第一步，品牌風格偏向極簡摩登，線條俐落，設計感十足，尤其適合喜歡俐落穿搭、愛走黑白灰、奶茶色系的你。搭配西裝外套或襯衫褲裝，整個人立刻有種精緻感。除了基本款，也常推出時髦特殊造型包，是平價卻能撐場的代表品牌。

SATANA — 質感休閒派的機能系包款

喜歡機能性與輕鬆休閒風格的女孩一定要認識SATANA，這個台灣品牌主打「好看又好用」，許多包款採用輕量防潑水尼龍搭配真皮飾邊，兼具時尚與實用，經典的斜背包、後背包或多層收納設計，非常適合日常通勤、短程旅行或媽媽包用途，顏色穩重但不無聊，是那種背得舒服、越用越喜歡的耐看型包包。

S’AIME（東京企劃）— 可甜可鹽的韓系小女人風

S'AIME的包款很像你在韓劇女主角身上會看到的那種：色調溫柔、造型優雅，細節中藏著小巧思，設計風格介於甜美與知性之間，很適合剛步入職場，想展現小成熟又不失少女心的你。常見包型有弧形小方包、翻蓋斜背包等，輕便不負擔，同時顏色選擇很多元，從基本駝色到溫柔玫瑰粉都有，是讓你每一套穿搭都更完整的小巧選擇。

Pixy — 柔美簡練派愛用

Pixy以柔和優雅的女性包款設計為主打，色調溫柔、設計輕甜，非常適合日常的穿搭選擇，除了造型實搭，在容量與實用性上也很用心，常有雙層收納、磁扣設計等貼心細節，特別適合喜歡韓系、法式穿搭的女孩，背起來整個人會自帶溫柔光圈！

Kinaz — 活潑童趣系女孩的最愛

Kinaz的包風格年輕、色彩活潑，常與插畫家或動漫角色聯名，設計帶點童趣但不幼稚。如果你喜歡休閒混搭、熱愛嘗試不同風格穿搭，Kinaz的包會是你很好的造型工具，款式從後背包、斜背包到迷你手提包都有，價格也很親民，是學生族或喜歡日常換包的女孩的好選擇。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 平價, 包包, ROBINMAY, 小CK, S’AIME, Pixy

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