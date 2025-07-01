IKEA秒殺復古旋轉椅還特價你信嗎？　超可愛蘑菇燈399就買得到

記者蔡惠如／綜合報導

正式進入下半年一開始IKEA就下猛藥，推出一波波「卡友週週爆品優惠」，從7／3開始針對卡友限時開放一系列設計感與話題十足的家居單品特價，連續四周，其中一上架就被秒殺的復古旋轉椅 DYVLINGE 居然也在列，還有爆紅的蘑菇造型桌燈 NÖDMAST，一秒猶豫可能馬上就被搶光光。

▲IKEA卡友優惠活動，包括超熱門的復古旋轉椅 DYVLINGE、NÖDMAST 桌燈都在列。（圖／品牌提供）

7／3首波打頭陣的 NÖDMAST 桌燈。小巧可愛的蘑菇造型搭配深灰綠色系，讓IG貼文上熱鬧一片，放在床頭櫃或書桌都剛剛好，原價549元，特價399元，直接便宜150元，既有設計感又不佔空間，適合成為租屋族和學生房的亮點。還有外型結合休閒椅與躺椅的 BRÄNNBOLL，附輪設計方便移動，原價5,499元，特價3,499元，直接少2,000元，追劇、打電動又不佔空間。

▲躺椅 BRÄNNBOLL 與同系列邊桌。

開賣時造成全球搶購潮的復古旋轉椅 DYVLINGE在第二周登場，這張椅子在IKEA歷史上可是有點地位的——誕生於1967年，低矮椅背和飽滿包覆感，坐上去有點像陷進雲裡。綠色款從原價4,999元降到4,499元，黑色與橘色款也接連特價，每周限量提供，每位卡友限購5件，想收藏全配色的人可能得跑三趟（累）。

▲IKEA 復古旋轉椅 DYVLINGE、PRUTA 保鮮盒。

如果想趁機補些實用小物，第三周登場 17 件一組的 PRUTA 保鮮盒，從 179 元下殺成 99 元，採用全透明設計、尺寸多樣又能堆疊，這種組合式收納對常備菜、帶便當或分裝乾貨都很好用。TÄRNABY 復古煤油燈則使用可調光的 LED「火焰」營造氣氛，原價 629 元，特價 399 元，是晚餐桌或窗邊角落的情境加分小幫手。

▲TÄRNABY 復古煤油燈、STOCKHOLM 系列 2025 桌燈。

STOCKHOLM 系列 2025 桌燈則在 7／24 至 7／30 登場，黑色布罩加上自然木座，設計感與柔光兼具，從1,799元降到999元，價格接近砍半；小坪數愛用的 HORNAVAN 三層推車原價399元，特價299元，用來當書架、化妝車或廚房收納都很順手。這波優惠僅限 IKEA 卡友，於實體門市與官網同步開賣，數量有限售完為止。

▲瑪黑家居位於台北敦南的門市正式換上第三代「個人風潮」店型。（圖／業者提供）

瑪黑家居位於台北敦南的門市正式換上第三代「個人風潮」店型，新空間以「透光礦場」為靈感，藉由石材質地、金屬構件和半透明壓克力，營造既粗獷又浪漫的法式工業風。整體動線像是一座能任意探勘的選物基地，光線在橘色中島穿透流動，香氣與材質交錯，鼓勵來訪者在視覺與嗅覺之間挖掘專屬於自己的生活靈感。

最大亮點是與被譽為「首爾法式天花板」的生活風格品牌 HÔTEL 827 合作的台灣首間快閃店，即日起進駐店內。HÔTEL 827 以巴黎旅人的隨性品味聞名，販售從復古海報到香氛小物的各式日常選品。

業者表示，7 ／1 至 7 月底，購買任一款 HÔTEL 827 商品單筆消費滿 1,000 元，並於 IG / Threads 限動打卡，即可獲得品牌髮夾、單筆消費金額滿 2,000元，即可獲得品牌髮梳、單筆消費金額滿 5,000元可再折 200元。