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《書卷一夢》癲狂劇情熱播！李一桐靠4招甩肉18kg　早晨必備檸檬綠茶

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陸劇《書卷一夢》癲狂劇情流量爆發！李一桐公開減肥日常，靠這4招瘦到42公斤

▲李一桐。（圖／李一桐微博，下同）

圖文／CTWANT

劉宇寧與李一桐主演的陸劇《書卷一夢》已於愛奇藝登場，馬上成為站內熱播榜冠軍！網友評價這部劇的劇情真的很癲狂讓人想看下去會發生什麼更抓馬的情節？《書卷一夢》主要講述了一百八十線女演員宋小魚（李一桐飾），意外穿進劇本世界成為女主角宋一夢，遇到陰沉絕情的南珩（劉宇寧飾），兩人上演了一個又一個劇本名場面。

從小就學習跳舞的李一桐，一直以來都給人非常纖細、沒有半點贅肉的模樣，但其實李一桐曾表示自己也有胖到60公斤過，不過因為太熱愛表演只好開始努力學習減肥，後來體重就一直維持在40～42公斤左右，一起來看看李一桐的減肥方法都有哪些。

陸劇《書卷一夢》李一桐減肥方法：早晨必備「檸檬綠茶」消水腫

對於早上容易臉腫的狀況，李一桐有一個私房解方「檸檬綠茶」！她透露某次因追劇哭太多，隔天醒來臉腫到不行，朋友推薦她嘗試將綠茶加檸檬汁飲用，結果連喝幾天後效果立現。她通常會用約400ml綠茶，加上現擠檸檬汁，酸度可依個人口味調整，也可加少許蜂蜜提味。這不但能幫助排水，綠茶與檸檬本身也具抗氧化與促進代謝的效果，堪稱瘦臉消腫救星！

陸劇《書卷一夢》癲狂劇情流量爆發！李一桐公開減肥日常，靠這4招瘦到42公斤

陸劇《書卷一夢》李一桐減肥方法：雞蛋＋豆腐湯，簡單又有飽足感

進入密集瘦身期時，李一桐會主攻高蛋白、低熱量的食材，如蛋白、豆腐、蒟蒻等，來穩定血糖又能延長飽足時間。她最常吃的是青菜豆腐湯，將水煮蔬菜與嫩豆腐煮成一鍋清爽湯品，一週會有四天以這道為主食，三天作為飲食調整期。此外，她也提醒「細嚼慢嚥」非常關鍵，能幫助大腦接收到飽足訊號，進一步減少暴食可能。

陸劇《書卷一夢》癲狂劇情流量爆發！李一桐公開減肥日常，靠這4招瘦到42公斤

陸劇《書卷一夢》李一桐減肥方法：每日一點酪梨，營養又養顏

李一桐是酪梨愛好者，拍戲期間經常準備「酪梨便當」，主打營養滿分又能控食慾。酪梨富含好油脂與膳食纖維，可穩定瘦素分泌、幫助腸道健康，還能抑制脂肪囤積。不過她也提醒大家，酪梨熱量偏高，一天約半顆為佳。為了不讓味道過於單一，她會搭配醬油與芥末食用，吃起來更有層次也更開胃。

陸劇《書卷一夢》癲狂劇情流量爆發！李一桐公開減肥日常，靠這4招瘦到42公斤

陸劇《書卷一夢》李一桐減肥方法：爬樓梯訓練，燃脂效率超高

談到最有效的瘦身運動，李一桐在綜藝節目中直言「爬樓梯」是她快速瘦身的關鍵之一。她曾在3個月內每天早起爬22層樓，反覆爬六次，整整一小時的運動時間，燃脂效果驚人。不過她也提醒，不宜空腹或飯後立刻進行，且膝蓋不佳者需量力而為。初學者可從10～20分鐘慢慢練習，循序漸進才是王道。

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關鍵字：

周刊王, E書卷一夢, 陸劇, 李一桐, 減肥

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