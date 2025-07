林哲熹北極實測Canada Goose「救我一命」　逛限量膠囊系列要包色處理

記者鮑璿安/綜合報導

奢華機能品牌Canada Goose迎來創意總監Haider Ackermann的第二季「Snow Goose by Canada Goose」限量膠囊系列,今1日邀請藝人林哲熹率性演繹Urbancore(戶外都會)風格,他也分享去年前往北極拍攝公視兒童節目的驚險經驗:「那天在保育區下著雨,研究員的外套越來越濕,我穿Canada Goose卻能始終保持乾燥,真的救我一命!」





▲藝人林哲熹率性演繹Urbancore(戶外都會)風格,身穿Zenith T恤苔墨綠色 。(圖/品牌提供)

林哲熹回憶在零下氣溫的冰川中穿著Canada Goose大衣,「極端氣候下人真的很渺小,這時一件好衣服的重要性完全體現。」這次他穿上品牌Zenith T恤與Ossington運動鞋演繹夏季穿搭,簡約俐落的輪廓與親膚棉料展現他熱愛陽光與自然的個性。他笑說:「這T恤我決定包色處理,舒服、百搭、版型又好,夏天就是要這種有垂墜感但挺度剛好的材質。」





▲Snow Goose by Canada Goose 2025 春夏膠囊系列,再度攜手攝影大師 Willy Vanderperre 操刀全球形象視覺 。(圖/品牌提供)

Snow Goose by Canada Goose 2025 春夏膠囊系列,再度攜手攝影大師 Willy Vanderperre 操刀全球形象視覺,Snow Goose系列中的T恤、連帽衫、針織衫與工裝褲等單品,皆以透氣輕盈的機能材質為基礎,結合日常時尚感,成為都市人探索自然時的最佳戰袍,更在顏色上展現Ackermann所擅長的詩意哲學,如首次出現的極地霧藍色、紫色與墨黑色都象徵著品牌機能的不同面向。上衣單品的標語「Can You Hear the Birds」、「Embrace the Silence」 及 「Find Me Where the Wildflowers Are」等,更是直接傳遞對大自然的無限敬愛。

同場加映

大陸男星李昀銳因演出《九重紫》聲名大噪,而The North Face最近宣佈他成為全新「先鋒探索代言人」,也一連公開多張形象照,只見李昀銳把經典戶外服穿出潮流新高度,疊搭的時髦造型讓人看見他與眾不同的一面!本次合作主打「經典銳化」概念,以The North Face超人氣的1986 ICON防風外套和Urban Exploration系列為核心,打造一連串讓人眼睛一亮的造型。不只「未來飛行員」、「疊穿先鋒」等帥氣穿搭連發,李昀銳身披多層次經典黑白配色外套,像從科幻場景中走出來的時尚戰士,內搭輕機能背心裸露手臂,展現恰到好處的肌肉線條,同時也把經典機能外套混搭西裝,瞬間變身都會冒險者。





▲李昀銳代言The North Face帥照連發 。(圖/品牌提供)