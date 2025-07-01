SodaStream氣泡水機找來深澤直人　限量版「ensō」極簡登場

▲SodaStream氣泡水機找來深澤直人設計限量版「ensō」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導



在廚房裡打出一杯氣泡水，或許再日常不過，但如果這個動作，是由深澤直人設計的氣泡水機完成，那麼它不再只是水，而是關於生活節奏、關於質感選擇的一場小型宣言。



SodaStream 與日本設計大師深澤直人攜手合作推出的全新氣泡水機「ensō」，乍看是一件低調極簡的家電，實際上背後的設計哲學來自大師的一貫風格，名稱「ensō」來自日文的「円相」，意指一筆成圓，不只是造型靈感的源頭，也象徵著簡單與流動的生活狀態。





機身採用霧面不鏽鋼材質，線條圓潤中帶著克制的銳利感，垂直結構與隱藏式細節組合出極度乾淨的輪廓。不論放在開放式廚房、清水模牆前，甚至是一張極簡餐桌上，它都彷彿天生該屬於那個場域，不突兀、不搶戲，卻讓人忍不住多看兩眼。



除了美型設計，ensō 延續了 SodaStream 一貫的實用邏輯。Snap & Lock 扣瓶系統讓氣泡打製過程不費力，專屬快扣鋼瓶與金屬水瓶也強化使用便利性，讓操作從頭到尾不帶一絲多餘。這是一台讓人會想反覆使用、甚至拿來招待朋友的氣泡水機。





ensō 全球限量 400 台，像是一種收藏品。台灣由恆隆行獨家引進，售價 9,900 元，業者表示即起至 7／7 ，推出早鳥優惠價 8,990 元，並附贈專屬鋼瓶與提袋，讓質感套組一次到位。

▲LG首度在台發表淨水機產品PuriCare。（圖／品牌提供）

韓家電品牌LG近期在台發表淨水機產品PuriCare，外觀則以極簡線條搭配單一色系設計，融入不同居家生活風格，共推出3款桌上型與廚下型機型選擇，包括瞬熱功能的WD210MN、提供常溫飲水的WD110MN，以及具備180度旋轉龍頭設計的WU525BS，滿足不同家庭的使用需求，售價23,000元起。

LG PuriCare淨水Bar飲水機採用四重全淨過濾系統，其濾芯設計包括專為台灣硬水環境開發的離子交換樹脂濾芯，可有效軟化水質，減少水垢產生；前置活性碳濾芯則可濾除砷、鉛等重金屬及水中殘氯；靜電吸附技術可去除高達99.99%的諾羅病毒；UF中空絲膜濾芯則能攔截細微顆粒，同時保留有益人體的微量礦物質，業者強調該產品已通過WQA（Water Quality Association）認證。