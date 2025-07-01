美到認不出來！子瑜櫻花粉人魚捲髮太仙了　88萬人讚奪TWICE之冠

記者李薇／台北報導 圖／twicetagram IG、thinkaboutzu IG、品牌提供

南韓女團TWICE即將於7月11日發行第4張正規專輯《THIS IS FOR》，為了這次新曲發佈，全員都換上最新的造型，並且積極的發佈於官方IG，其中，成員子瑜換上整頭櫻花粉色的人魚長髮，搭配淺灰色的瞳色、連眉毛都跟著畫淺，完全跟之前深髮色的樣子截然不同，讓粉絲超驚艷。

TWICE即將回歸，官方IG也瘋狂更新每位成員的新造型，像是：MOMO以高層次奶茶色短髮亮相、SANA燙了一頭洋娃娃般的羊毛卷，而最受矚目的則是子瑜，過去較常以深色髮出現鏡頭前的樣子，但這次完全換了一個超淺的粉紅色頭髮，搭配小幅度的波浪，讓人一時間認不出來。

這也是子瑜第一次嘗試粉紅色髮色，美照一上傳到官方IG之後，迅速吸引88.7萬人按讚，是9人團體中按讚數最高，甚至比定延的按讚數還要高出2倍之多，人氣爆表！許多粉絲也留言，「怎麼這麼美」、「粉色根本是子瑜本命色」、「老天爺這還是我家孩子嗎」，紛紛對子瑜的新造型美呆。

想要換上跟子瑜同款的美色，除了靠髮型師的巧手之外，後續自己的居家護理也很重要，以下也推薦近期多款厲害的髮絲清潔護理好物，想要夏季換新髮型的人，可以先準備起來。

＃La CASTA蕾珂詩 沙龍級沁涼淨化精油洗髮精，300ml、售價820元

來自日本長野縣的La CASTA蕾珂詩，是東京頂級沙龍指定愛用的髮品，其天然的植物萃取精華與療癒香氣，用過的人都回不去，這次針對夏季燥熱的高溫，推出全新的限定單品沙龍級沁涼淨化精油洗髮精，以日本北阿爾卑斯山脈融化的雪水為基底，搭配西洋薄荷油、葡萄柚果皮油、薰衣草油、大鼠尾草油、苦橙花油等天然植物配方，搓洗瞬間的細密泡沫，讓洗頭成為最放鬆的饗宴。

＃思波綺 金耀瞬護髮膜EX，180g、售價399元

超狂「0秒修護」的思波綺金耀瞬護髮膜EX，主打不需要等待、塗完就等於做完護理的高效率，打造能夠深層滋養的超濃密美髮配方，獨家日本山茶花精油搭配蜂王漿、大豆蛋白，同時搭載高效離子修護成分與鎖水包覆技術，可以在短時間內迅速深入髮絲，達到結構強化與撫平毛躁，尤其是染燙過後的乾澀，靠它一抹立刻柔順有感。

＃AHALO HONEY天使光蜂蜜水潤洗髮精，450ml、售價480元

剛上市就獲得日本小資女注目的AHALO以植萃修護的概念，廣受大批女性好評，在2025年也原裝進軍台灣，經典的HONEY系列添加珍稀的「有機麥盧卡蜂蜜」還有蜂王乳蛋白，一瓶裡面就蘊含80%的美容液精華，在清潔的過程中，不僅可以帶走油膩，更能同時修護毛躁乾枯，重現保濕柔潤。

＃myO2 藍光剋扁塌洗髮精，450g、售價550元

清潔是美肌的第一步，對頭髮何嘗不是？以此為靈感，日本myO2研發出全新的「水氧洗髮精」，跟一般洗髮精以傳統水分為配方不同，採用獨特的「美容酸素水」為基底，並且添加膠原蛋白、玻尿酸及二氧化矽等美容成分，透過水氧技術讓分子更小，可以深入髮芯修護。