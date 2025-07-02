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陳晨威「I人」穿搭超圈粉！私下愛日系休閒風、換Gucci西裝帥出新高度

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記者鮑璿安／綜合報導

在世界棒球12強賽奪冠的陳晨威，最近傳出有新戀情，而他除了擁有帥氣顏值和一雙快腿，穿搭也彰顯滿滿的男友力，不光在賽場上圈粉，還換上精品Gucci西裝、日系休閒T恤，與他180cm高挑身材宛如衣架子，讓全台眾多「陳太太」都戀愛了。 

▲gucci 。（圖／品牌提供）

▲陳晨威 。（圖／品牌提供）

近日傳出陳晨威女友是中信兄弟啦啦隊女神啾啾（Julia），擁有超高人氣的他，過去出席時尚活動時，換上 Gucci Gift系列針織開襟衫登上活動現場，打破以往私下休閒風格，帥氣駕馭品牌標誌性的高調奢華設計。他也曾在受訪之中表示：「平常我真的蠻害羞的，這種穿搭對我來說是全新嘗試。」也不忘將自我性格與穿搭風格連結，坦言自己是「I人」代表，與隊友傑憲的「大E人」形成鮮明對比。

▲▼ 陳晨威爆新歡！「I人」穿搭私下愛日系休閒風。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 陳晨威爆新歡！「I人」穿搭私下愛日系休閒風。（圖／翻攝自IG）

▲ 陳晨威爆新歡！「I人」穿搭私下愛日系休閒風。（圖／翻攝自IG）

除了出席活動時的精緻男裝風格，陳晨威私底下的穿搭則更貼近他的自然率性，以休閒的深棕色短袖連帽上衣與卡其短褲， Oversize剪裁打造舒適性，正是陳晨威偏愛的運動風格，也讓他在球場外依舊展現自在自信的一面。他旅行日本的街拍風格也十分帥氣，一件灰色長版大衣搭配黑色內搭與簡約配件項鏈進行點綴，小細節也展現出日系格調。

關鍵字：

陳晨威, 球場男神, 穿搭風格, 新戀情, Gucci

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