出國旅遊神隊友高顏值行李箱！質感玫瑰木色、葡萄紫紅美到想打包

▲行李箱就是整趟旅程的神隊友。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

暑假來啦！機票刷下去、行程排起來，出國旅人魂全面覺醒，不管是準備飛去日本爆買藥妝、去歐洲浪漫之旅，還是去東南亞海島打卡耍廢，「行李箱」就是整趟旅程的神隊友，這次就來推薦顏值高、收納強的行李箱，從尺寸、功能到外型，通通一篇搞定！

暑假出國行李箱推薦：RIMOWA全新Essential Sleeve季節限定色

時髦旅人請注意！RIMOWA推出全新季節限定色Essential Sleeve玫瑰木Rosewood行李箱，直接把登機箱美出新高度。這款溫潤細緻的紅棕色不只顏值爆表，還超實用，前袋設計方便收納筆電、機票、護照，無論是海島度假還是商務飛行都能優雅從容。

▲RIMOWA推出全新季節限定色Essential Sleeve玫瑰木。（圖／品牌提供）

加上RIMOWA經典萬向輪、TSA鎖、內部雙層收納隔板等黑科技，走在機場完全就是時尚控的移動伸展台。提供Cabin和Cabin Plus兩種尺寸，還有終身保固，這咖不敗就是你今年暑假的行李箱首選！

▲Essential Sleeve Cabin Rosewood 玫瑰木行李箱／37,000元、Essential Sleeve Cabin Plus Rosewood 玫瑰木行李箱／39,900元。（圖／品牌提供）



暑假出國行李箱推薦：LOJEL CUBO 全新限定色「葡萄紫紅」

超受歡迎的人氣行李箱LOJEL CUBO推出全新限定色「葡萄紫紅」，為夏日旅行穿搭添上一抹優雅！CUBO作為超人氣款式，擁有標誌性的上掀式設計與俐落箱型，搭配精緻外觀與實用機能並重的細節，這次「葡萄紫紅」限定色，融合法式紅酒的高雅與大地棕的沉穩，不只是行李箱，更是風格旅人的質感穿搭單品。

▲LOJEL CUBO推出全新限定色葡萄紫紅。（圖／品牌提供）

推出Small-Lite、Fit-Lite與Fit三種尺寸，其中主打的輕量版Lite系列最適合微旅行、輕旅小憩等短程規劃，結合分層收納設計與靜音輪系統，為每一趟旅程加分。

▲LOJEL CUBO Small-Lite／10,800元，Fit-Lite／13,900元，Fit／14,800元。（圖／品牌提供）

暑假出國行李箱推薦：CROWN BOXY「松露灰」

今年夏天，時尚不必高調也能出眾！ CROWN超人氣BOXY系列全新「松露灰」，低彩度色系襯托高級感氛圍，輕奢穿搭一秒升級，堪稱行李箱界的百搭逸品。

▲CROWN BOXY系列全新松露灰色。（圖／品牌提供）

BOXY作為CROWN超人氣王道箱款，延續經典的高質感外型，搭配輕量鋁製夾框設計與滑順順暢的靜音輪，實現外型與實用兼具的完美平衡。特別採用1：9的開蓋比例，能以45度角直立開啟，無論在狹小空間或旅途中臨時取物都毫不費力，大容量設計更能輕鬆收納大型衣物與伴手禮。輕輕拉著BOXY行李箱，就能拍出宛如旅遊雜誌封面的時尚大片！

▲BOXY前開框架拉桿箱「松露灰」21吋、26吋、29吋／7,980元～10,800元。（圖／品牌提供）



延伸閱讀

▸ 喘到意識模糊拒插管！丈夫堅持救重病妻 她顫抖寫下「心碎3字」惹鼻酸

▸ 美女網紅律師仙塔涉詐 步出北檢一度想開口卻遭攔！名片印「1專業」超諷刺

▸ 原始連結