2025金曲歌單推薦！從方大同《才二十三》出發　唱出我們對生活的各種情感

文／人物誌

有時候，一首歌的能量，不在它有多高亢或華麗，而是因為它唱出了你心中那個平凡卻深刻的畫面。

無論是早上出門前反覆確認的東西、曾經單純而明亮的年紀，或是一碗從小吃到大的家常菜，這些看似微不足道的日常瞬間，卻可能是我們生命中最難以割捨的記憶。

今年金曲獎中，《才二十三》、《手機錢包鑰匙菸》、《高麗菜粥》這三首作品，正是以最簡單的語言與旋律，觸動了我們每個人心裡的柔軟。它們不只是歌，更像是被唱出來的記憶、一段無法重來的歲月，以及對某個人的思念。

1.《才二十三》方大同



▲方大同生前推出的最後一張專輯《夢想家》。（圖／方大同臉書）

歲月 眨眼就過了

瞬間 就那樣默默的

上一次看 才二十三

現在的日子沒有那麼簡單

R&B才子方大同生前推出的最後一張專輯《夢想家》，在今年金曲獎中的成績，是有目共睹的。其中的《才二十三》一舉入圍了最佳作詞人獎、作曲人獎以及年度歌曲獎。除了在網路上的傳唱度極高，多位歌手如田馥甄、單依純等皆在公開場合深情獻唱。他們不只唱出了對已故才子的懷念，也深刻詮釋了這首歌詞中對歲月最深沉的體悟。

《才二十三》以吉他為基底，沒有過多華麗的鋪張，反而透過樂器將層次細膩的堆疊出來，恰似「搖籃曲」的風格，也營造出既溫暖又包容的氛圍。那樣的安定感，是在歷經歲月風霜後，才會有的深刻體會。方大同深沉又略帶沙啞的嗓音，別於當年青春光彩的音色，更將這首歌曲的意象詮釋得更加通透。那些生命不可抗拒的變化，以及對成長、放下與自我堅持的反思，都能在這首歌曲中找到答案。

2.《手機錢包鑰匙菸》美秀集團 Amazing Show feat.盧廣仲



▲美秀集團與盧廣仲共同合作的《手機錢包鑰匙菸》。（圖／《手機錢包鑰匙菸》MV截圖

手機錢包鑰匙菸 反覆唸幾遍

手機錢包鑰匙菸 怎麼又不見

由美秀集團與盧廣仲共同合作的《手機錢包鑰匙菸》入圍了年度歌曲獎。記憶點深刻並不斷反覆的歌詞，唱出了我們最日常的模樣。每天出門都在找的手機、錢包、鑰匙、菸，是最普通卻對我們最重要的東西。這些看似不起眼的物品，卻成了我們生活中不可或缺的存在，就像那些已經離去或無法再回到身邊的人一樣。

《手機錢包鑰匙菸》透過重複且節奏強烈的歌詞，把日常的慣性動作轉化為情感的觸發點，將習慣中的「尋找」比擬成「失去」，當副歌反覆唱出「手機、錢包、鑰匙、菸」，已經不是在提醒自己，而是在對某個曾經重要的人不停喚回。

這首來自日常、卻穿透內心的歌。用著最簡單的語言與節奏，把我們心中那些不願說出口的感情唱了出來，是一首屬於每一個正在尋找、也正在想念的人們的歌。

3.《高麗菜粥》王彙筑 feat. 洪佩瑜



▲《高麗菜粥》由王彙筑創作、與洪佩瑜共同演唱。（圖／《高麗菜粥》KKBOX專輯封面

高麗菜糜的滋味

毋是阿媽共阮放袂記

是規家伙坐佇飯桌前

恬恬仔食飯的風景

由王彙筑創作、與洪佩瑜共同演唱的《高麗菜粥》，入圍了本屆金曲獎最佳作曲人獎。這首歌的旋律溫柔，歌詞簡單卻深情，用一碗家常菜粥，唱出我們記憶裡最柔軟的一處。那不只是晚餐桌上的一道菜，更是連結家人、情感與記憶的紐帶。

每個人心中或許都有一碗屬於自己的「高麗菜粥」。它不是山珍海味，卻在某個特定的時刻成為安慰、思念，甚至是道別的象徵。歌中用這道平凡的料理作為切入點，勾勒出與家人共處的回憶，含蓄卻又飽滿地觸碰著家庭、親情與失落。

用一道料理回望了自己與家庭的連結。那種看似日常、卻無可替代的感情，透過一碗粥的溫度，輕輕燙進每一個人的心裡。我想，這是這首歌能入圍的原因之一。它提醒了我們，人生裡最值得珍惜的，往往就是那些最不起眼、卻再也回不去的瞬間。這首歌屬於每一個曾經想家、懷念、或者還在努力記住「她」煮粥模樣的人。

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