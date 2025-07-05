Z世代流行「微退休」　一眼望到頭的人生早已不是追求目標

文／人物誌

「努力工作到60歲我就要退休！」這是你期待的老年生活嗎？這個觀念在這世代，好像已經不是多數人唯一的人生藍圖了！

Z世代對於職業與生活的看法，與前幾代人有著很大的不同。微退休逐漸受到青睞，吸引了許多年輕人的關注。它不只是一個短暫的休息或假期，更可以說是一種全新的生活方式。

選擇微退休的Z世代，打破傳統的職涯觀念，在工作與生活中尋找平衡，並讓自己擁有更多自主權。一眼望到頭的人生，早已不是這世代所追求的，這似乎也是微退休能引起熱潮的原因之一。

▲《未知的首爾》劇照。（圖／tvN，下同）

為什麼微退休會流行？

那微退休到底該怎麼定義？我覺得可以把它認定成，在職場生涯中能自由出現的休止符。就像以前很流行的gap year一樣，微退休可以是數週甚至數個月的時間，讓我們暫時放下工作，去追求自己熱愛的事物，例如旅行、學習新技能或與家人朋友共度時光。

對於Z世代來說，這個模式可以讓我們隨心自由的安排工作和生活。我們可以在追求事業的同時，依然能夠兼顧自身的心理健康與生活品質。

現在許多Z世代年輕人普遍面臨著工作與生活的壓力，加上社會環境的高速變化，讓我們不得不對於穩定的全職工作產生質疑。

隨著遠端工作及數位遊牧工作的機會增多，微退休也成為一種可實踐的生活選擇。在這樣的環境下，年輕人在重視工作價值外，不只能在職業生涯中找到個人意義，也可以好好享受生活。而這也是微退休成為一種新的職涯方向的主因，在能夠維持收入來源的情況下，又能靈活安排行程，生活也多了更多不同的可能。

Z世代的人生新詮釋

若要說微退休替這個世代帶來什麼意義？我覺得它不僅是Z世代面對工作壓力的一種解壓方式，更是對人生的新詮釋。

工作不僅是賺取金錢，更是實現自我價值、追求夢想的途徑。有些年輕人選擇不再追求傳統意義上的成功，而是更看重生活的質感和價值。微退休正是一個可以去探索自己的興趣，甚至轉換職涯，尋找適合自己道路的途徑。

隨著工作型態多樣化，微退休是Z世代在職場中尋找自我調節的方法。由於傳統職場環境多半仍以高強度工作為常態，對員工的心理健康關注有限，很多年輕人選擇利用微退休來暫時抽離壓力，避免過度疲勞和職業倦怠，這也是為了保持長遠工作動力所做出的選擇。

雖然這個時代的生存壓力不小，微退休的概念仍可能難以被較年長世代接受，但在職涯規劃上能有更多元的選擇，讓人生不必侷限於傳統的單一路徑，這或許正是Z世代試圖開拓的新方向。

延伸閱讀

存錢好難！Ｚ 世代放棄理財前，要先理解：「有錢，才有選擇權。」



工作不只是為了賺錢！選擇職業前，先思考自己想要什麼樣的生活



※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。