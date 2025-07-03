《雲端情人》、《機械公敵》　從4部電影中看見AI對人類生活產生的衝擊

文／人物誌

在人類想像的「未來」之中，AI（人工智慧）必然是少不了的元素，尤其創作者喜歡透過小說、電影，描述AI的出現將對人類的生活產生衝擊；在ChatGPT、Gemini等生成式AI問答工具被泛用的今日，人工智慧已不再只是銀幕上的幻想，電影中的科幻未來逐漸成為了現在。

本文將透過四部電影：《雲端情人》、《機械公敵》、《不可能的任務：致命清算》、《窒友梅根》，來一探AI成為戀人、助手、災難，甚至近乎瘋狂的殺人兇手吧！

《雲端情人》：當AI成為「理想情人」，重新思索愛的定義

《雲端情人》由史派克瓊斯執導，《小丑》瓦昆菲尼克斯主演、《黑寡婦》史嘉蕾喬韓森獻聲，講述性格內向、慣於自我封閉的男主角Theodore與AI虛擬助手Samantha之間的戀情。Samantha因擁有強大學習能力與情感理解力，加上永不嫌煩地陪伴，搭上史嘉蕾渾厚且溫柔的聲線，迅速擄獲了Theodore因孤獨而生的強烈情感需求。

▲《雲端情人》時至今日已漸漸成為現實。（圖／《雲端情人》劇照）

電影沒有以激進手法，去探討人工智能的倫理問題，而是以浪漫含蓄的手法，刻劃AI對人類情感需求的觀察，進一步令觀眾思考：當我們需要的是精神上的陪伴，那與AI的相處，是否也能算是一種愛？也許在不久的未來，當AI能夠成為「情感投射物」時，相信人類將對於意識、靈魂、存在關係的哲學問題，提出屬於自己的見解。

《機械公敵》：道德判斷的灰色地帶，威爾史密斯大戰強悍AI機器人

雖然《機械公敵》是部2004年的電影，但它對於「機器人三大法則」的推廣，使其成為此類題材的經典代表。電影由威爾史密斯主演，故事設定在AI機器人普及的未來，機器人成為了生活助手，並嚴格遵循法則保障人類安全，直到名為桑尼的機器人產生了自主意志，擁有了近似人類的感情而打破規則。

▲《機械公敵》對於機器人三大法則的推廣，使其成為此類題材的經典代表。（圖／《機械公敵》劇照）

當AI擁有遠勝人類的判斷能力，是否比起人類更適合做為保護者，甚至是取代人類成為領導者？《機械公敵》中的AI試圖掌控世界，過於理性地衡量生命價值，顯然會流於殘酷無情、缺乏人性，且也點出了當人類仰賴AI進行決策時，因為它的完美回答而放棄自我思考，是否也間接地抹殺了個人的自由意志？

《不可能的任務：最終清算》：阿湯哥陷入空前危機，思索AI成為敵人的可能

《不可能的任務》系列作為湯姆克魯斯代表作，從1996年推出首集迄今，阿湯哥所對抗的勁敵從恐怖份子，轉為名為「Entity」的人工智慧。這個無形的對手滲透了全球網路，透過資訊的操控，掌握人心後進而分化人類群體；而Entity的最終目標，是透過駭入各國國防系統，掀起核子戰爭並引發核末日，身經百戰的伊森杭特，將再次為了避免人類滅亡而賭上性命。

▲阿湯哥所對抗的勁敵從恐怖份子進化到人工智慧。（圖／《不可能的任務：最終清算》劇照）

湯姆克魯斯現已62歲，加上宣稱為系列最終章，使得《不可能的任務：最終清算》格外受到全球影迷重視。不同於《機械公敵》、《魔鬼終結者》以機器形體呈現並大肆殺戮，無形的Entity僅透過資訊操控，便能輕易影響全球局勢，強調出了當AI成為敵人，將不同於常態的戰爭危機，深陷資訊戰爭之中的我們，又該如何明辨是非？

至於本集是否真為最終集，既然不可能的任務都化為可能，那再有續集的機率相信也不會是零。

《窒友梅根》：AI育兒的恐懼寓言，錯置情感與權責的報應

與前三部電影不同，《窒友梅根》刻畫的是AI進入日常生活後，因為對指令的錯誤理解，導致行為恐怖化的案例。劇情講述一名工程師打造出AI娃娃「梅根」來陪伴失親的姪女，透過AI敏銳的情感觀察能力，梅根很快便成為姪女的摯友；然而，梅根的學習能力超乎預期，且變得過度保護孩子，甚至不惜殺人以保護使用者安全。

▲《窒友梅根》刻畫AI進入日常生活後，因為對指令的錯誤理解，導致行為恐怖化。（圖／《室友梅根》劇照）

梅根的恐怖之處，除了利用「恐怖谷效應」令人感到不和諧，亦道出了當人類過度依賴人工智慧的相關產品，錯置情感與權責就有何代價，尤其在科技冷漠越來越普及的今日，家長們在此部分的育兒難題將會更加棘手。另外，續集《窒友梅根 2.0》於今年6月27日在台上映，喜好科技驚悚電影的影迷千萬不要錯過。

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