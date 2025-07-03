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最貪心星座Top 3 ！第一名的需求是無底洞　想成為目光焦點

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記者鮑璿安／綜合報導

在12星座中，有些星座對生活、感情、事業的「慾望雷達」特別敏銳，總希望能多一點、再多一點，不滿足於現狀，這種「什麼都想要、什麼都不想放棄」的性格，也讓他們常被稱為「貪心星座」，以下是貪心星座Top 3分析！

▲▼ 星座,運勢,七月運勢,日本,占星,好運,幸運,排行。（圖／Pexels）

▲貪心星座Top 3分析。（圖／Pexels）

Top 3：天蠍座 

天蠍座的貪心並不是表面看得到的，而是一種深層、執著的追求。他們在感情上渴望「全然擁有」，事業上追求「權力與掌控」，生活上則力求完美，恨不得每一個細節都掌握在手中。對他們來說，「要」就是要最極致、最完整，不容許有一絲遺漏，這樣的堅持，有時成為成功動力，有時也讓他們不知不覺耗盡心力。

Top 2：雙子座 

雙子座的貪心源自「好奇心爆棚」，他們對世界永遠感到新鮮、刺激、忍不住想要「涉獵所有可能」。不論是職涯方向、戀愛對象還是生活技能，雙子總是想邊走邊看、不願被任何一條路綁死，他們最常說的一句話可能是：「我也想試試看！」但過度多線，常導致時間與注意力分散，容易落入「樣樣通、樣樣鬆」的困境。

Top 1：獅子座 

獅子座骨子裡自帶王者氣場，不只是要「站在舞台中央」，更想擁有所有人的關注與讚賞，他們不只是要成功，還要那種帶光的成功、被認可的成功。在感情裡，也希望自己是對方心中的唯一與英雄，因此，他們對於「擁有」有著強烈渴望，無論是物質、地位還是愛。這份貪心，往往成為他們不斷衝刺的最大動力。

 　►「職場扮豬吃老虎」星座Top 3 ！

關鍵字：

星座, 獅子座, 運勢, 天蠍座, 雙子座

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