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不想健身也能瘦！靠4招養成易瘦體質　冷飲、精緻糖都是關鍵

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記者李薇／綜合報導　圖／pexels

想要減肥卻又懶得動，不想健身或是不能健身，那就靠以下4個小秘訣來讓自己體重慢慢下降，只要持續維持，就可以瘦下來。

▲瘦身,減肥,間歇性斷食,飲食,。（圖／pexels）

1.戒掉甜食

一開始的時候，通常都會刻意控制自己去少吃甜的東西，真的很嘴饞的時候，可以吃鹹的、零糖份的東西來替代，盡量不要碰甜的東西，長久下來就可以戒斷糖分的單品，身體會自發性的不想要吃甜，減少「精緻糖」，像是水果裡面的天然糖份、高纖維還是可以適量攝取。

▲瘦身,減肥,間歇性斷食,飲食,。（圖／pexels）

2.多喝綠茶、熱水

比起冷水，熱水更可以幫助身體減脂，幫助消化、微微提高一點代謝，如果真的沒有辦法喝水，覺得沒有味道，可以用無糖的黑咖啡或是綠茶來取代，一天要喝到1公升至2公升的水分，才可以幫助身體代謝老廢物質。

▲瘦身,減肥,間歇性斷食,飲食,。（圖／pexels）

3.外食的選擇

建議可以挑選比較清淡的關東煮、日本料理等等之類的單品，盡量少吃調味太多、勾芡、碳水化合物、炒炸類的單品等等，除了烹調方式要慎選，食材也是重要的關鍵，建議可以挑選菜類或是高肉量（不肥）的單品，這樣吃照樣可以瘦。

▲瘦身,減肥,間歇性斷食,飲食,。（圖／pexels）

4.間歇性斷食

可以保持168斷食的規律，16個小時不吃、8小時進食的規則，讓自己的腸胃可以休息一下，減少攝取過多的養分，同時又可以健康的飲食，達到減脂的效果，剛開始可能會有點不習慣，但長時間下來真的會很有感的瘦下來，體態輕盈了，也會更加精神。

關鍵字：

瘦身, 減肥, 間歇性斷食, 飲食

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