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曾敬驊、曹佑寧兩大男神首次同台！一起玩拍貼機HIGH翻

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

新生代男神曾敬驊以陽光率真形象擄獲無數粉絲的心，2日他與好友曹佑寧一同出席YSL仲夏度假VILLA快閃店活動，不僅一起玩拍貼機，還分享夏日的魅力秘訣，會把自由不羈裸膚之水噴在脈搏或體溫高處，就能自然散發香氣，「一噴上去就像瞬間移動到地中海海岸，真的會想立刻訂一張機票出國！」而曹佑寧則是重度香氛控，他喜歡把香水噴在鎖骨附近，「會讓人忍不住想靠近。」

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對於夏日的計劃，喜歡戶外運動的曾敬驊當然要外出走走，加上拍戲常常風吹日曬，所以特別在意底妝一定要夠抗汗、持久、但又不能太厚重，像是恆久完美霧光氣墊粉餅就是他的愛用好物，「算是在烈日下拍戲一整天，妝也不會花，非常方便。」而曹佑寧則表示，自己偏好像是沒化妝一樣的素肌感，但氣色要好，就會用超模光感精華水氣墊輕拍幾下，就有自然輕透妝效。

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YSL仲夏度假VILLA將於7月3日至8月17日開啟全台巡迴活動，現場更展演出全新的自由不羈裸膚之水，無酒精配方對敏感膚質更友好，沉浸式體驗的時髦空間，讓人可以親身感受肌膚被陽光親吻後的純淨氣息，一噴宛如置身地中海絕美沿岸，享受摩洛哥橙花、普羅旺斯薰衣草與卡拉布里亞柑橘帶來的清爽優雅。

YSL,曾敬驊,曹佑寧,香水,快閃店,美妝,克蘭詩,公益。（圖／品牌提供）

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7月克蘭詩也攜手國際非營利組織瑪莉希望餐（Mary’s Meals），再度啟動「瑪莉吃飽包」計畫，只要在7月1日至7月31日追蹤克蘭詩官方IG，就捐5元給喜憨兒基金會，只要線上選購或實體專櫃消費克蘭詩商品，首筆不限金額消費，將捐出10份學校營養餐，幫助更多弱勢孩童。

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