電視關掉「直接隱形」？LG透明OLED開賣　二代閨蜜機更好用

▲LG在去年CES展中首度對外亮相的透明電視，繼南韓、美國開賣後，在台正式販售。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

韓家電品牌LG 今（7／2）在台公布 2025 年度消費性顯示器新品，包括最受矚目的全球首款透明電視「真無線 4K OLED SIGNATURE OLED T」，以及可拆式行動顯示器「StanbyME 2 閨蜜機第二代」。前者主打通透面板與真無線設計，強調讓螢幕在關機時如空氣般與空間融合；後者則把 27 吋螢幕做成可推、可掛、可桌放的三合一結構，瞄準居家與戶外多場景使用需求。

OLED T 透明真無線 4K 顯示器採用 LG 透明 OLED 面板，平時呈現近乎無形的玻璃質感，需要觀看影像時，可透過 T-Curtain Call 功能切換至純黑背板，瞬間把通透面板變為對比鮮明的 4K 螢幕。

LG 為透明介面設計專屬 T-Contents 與 T-Bar，待機情況下天氣、時間等即時資訊能以懸浮圖層方式顯示，彷彿立體的擴增實境，搭配獨立無線傳輸盒，本體僅需插上電源線即可運作，擺脫更多牆面佈線限制，對講究空間美感的用戶來說是一大吸引力。

今也發表 StanbyME 2 閨蜜機二代，支援立架、壁掛與桌面三種模式，顯示器本體可從支架一秒拆下，搬到陽台、餐桌甚至帳篷裡使用。螢幕升級為 27 吋 1440p 解析度，畫質細膩度比前代更提升，續航達到 4 小時，搭載最新 webOS 系統，可直接登入串流服務。

兩大焦點產品之外，2025 OLED evo 系列與 QNED evo 真無線 9M 系列等新機也登場，OLED 電視導入第二代 Alpha 11 AI 處理晶片，強調亮度、對比與音效全方位優化；QNED 旗艦 9M 則支援無線傳輸功能，簡化家居配置。新款 OLED 與 QLED 系列均搭載 webOS 25作業系統，強化 AI 個人化體驗，讓使用者能快速切換客製化設定。

透明電視「真無線 4K OLED SIGNATURE OLED T」採用訂購模式，77吋售價200萬元；77吋 OLED evo M5 售價19萬9000元；QNED evo 真無線 9M 系列售價74,900元起，第二代閨蜜機售價未公布，預計7月底上市。

台灣LG董事長鄭淵寬表示，目前全球經濟面臨許多變化，消費者的購物心態也在改變，加上多螢趨勢仍持續影響電視需求，「創造市場」才是真正的因應之道，包括以技術為特色的透明電視，或是以銷售、服務為考量的家電租賃方案都是趨勢，至於下半年可能會迎來的物價波動，則表示LG針對下半年新品目前沒有調整價格的考量。

▲三星2025年家電新品發表會，以AI為主軸優化使用體驗。（圖／業者提供）

韓廠三星 5 月在台發表旗下最新智慧家電新品，聚焦時下AI發展趨勢，以AI功能為主打，推出智慧電視、Bespoke系列冰箱與洗衣機等全新產品，智慧電視除細部升級之外，再推更多尺寸選擇。強調智慧化、省能與便利操作，迎合近年智慧家居趨勢。

三星推出升級版Vision AI系列智慧顯示器，搭載最新高效處理器，較前代提升1.5倍效能，以支援8K/4K影像升頻，此外也可自動偵測播放內容與環境光源進行調教，控光跟色調優化也升級，抗反光面板也能讓視覺體驗更舒適。

2025年新品搭載One UI Tizen作業系統，提供7年免費軟體更新與中文語音控制，提升使用者互動體驗。電視產品設計生活系列如The Frame Pro、The Serif等產品，則延續其藝術與功能兼具的定位，擴大尺寸與細節升級，而三星藝術市集也正式進駐MIRCO LED、Neo QLED與QLED系列，登入後即可將藝術品透過三星螢幕帶進家中裝潢。