高爾宣踩adidas新跑鞋「不讓你休息」　被朋友騙去比三鐵愛上跑步

記者鮑璿安／台北報導

饒舌歌手高爾宣（OSN）現身adidas首度舉辦的「NO TRACK DAY」活動，搶先示範全新ADIZERO EVO SL跑鞋，最近迷上跑步的他，也開心分享他挑戰三鐵的故事，他笑說：「是被朋友騙去比三鐵的，還跑了半馬，沒想到真的會愛上那種『跑起來很爽』的感覺。」





▲高爾宣腳踩adidas ADIZERO EVO SL。（圖／品牌提供）

高爾宣腳踩adidas ADIZERO EVO SL，靈感來自史上最輕競速跑鞋ADIZERO ADIOS PRO EVO 1，兼具速度與美學，他直言這雙鞋就像「不可或缺的夥伴」，推進著他不斷邁出下一步，「那種滾動感覺會讓你停不下來，不讓你休息，反而讓你更想跑。」對他而言，運動不只是強身，更是創作的靈感來源，他直言：「藝人生活需要一直產出內容，追流行，其實滿耗腦的，跑步讓我大腦休息，生活靈感就自然流出來。」





▲adidas ADIZERO EVO SL鞋款全腳掌搭載LIGHTSTRIKE PRO中底，提供高能量回饋與舒適腳感。（圖／品牌提供）



他透露新作品已經在緊鑼密鼓製作中，「明天MV要拍到半夜，8月也會推出新歌，是一首情歌。」他打趣說：「運動時一邊聽這首情歌的話，可能會越跑越沒力。」除了機能性，高爾宣也大讚這款跑鞋在日常搭配上的百搭實力，「不僅好跑，平常去公司開會、逛街也很適合穿，造型很有感。」adidas ADIZERO EVO SL鞋款全腳掌搭載LIGHTSTRIKE PRO中底，提供高能量回饋與舒適腳感，並內嵌尼龍抗扭轉片，提升穩定與靈活度。前掌設計採上翹弧線，升級推進效率；CONTINENTAL™馬牌橡膠大底強化抓地，其餘區域則使用輕量橡膠，達成極致輕盈。配色上涵蓋黑白、黑銀、晴空藍、湖水綠等多樣選擇，從賽道到日常街頭都能輕鬆駕馭，是兼具性能與潮流的必備跑鞋。

同場加映





▲ GEL-KINETIC FLUENT x SHUSHU/TONG 預計9月於台灣上市，建議售價NT$7,980 。（圖／品牌提供）





▲GEL-QUANTUM 360 I AMP x JJJJound則是雙方第四度合作。（圖／品牌提供）

ASICS SportStyle合作對象SHUSHU/TONG相信很多人不陌生，大陸設計師雷留樹和蔣雨彤於2015年在上海創立，結合女性夢幻風格打造時下叛逆風格單品，成為韓星Jennie愛牌之一。這次為鞋履GEL-KINETIC FLUENT融入浪漫蕾絲與高科技結構，結合女性視角與潮流語彙，鞋身佈滿細緻手工蕾絲，詮釋柔美與速度的「對比共生」。中底搭載FF BLAST PLUS、Scutoid GEL等高端科技，提供全天候舒適腳感，預計9月於台灣上市，建議售價NT$7,980。GEL-QUANTUM 360 I AMP x JJJJound則是雙方第四度合作，以極簡白為主調，搭配可視化GEL與TRUSSTIC科技元素，強調實用主義與高端質感，將於7月3日由INVINCIBLE獨家販售，建議售價NT$7,080。