Pull＆Bear聯名《魷魚遊戲3》！穿英熙娃娃T恤、456編號上衣成為玩家

記者鮑璿安 ／綜合報導

Netflix話題影集《魷魚遊戲》第三季熱潮未減，快時尚品牌Pull&Bear搶先引爆潮流，推出換季聯名限定系列，將劇中經典符號轉化為街頭穿搭語言，以復古漫畫筆觸勾勒出影集元素的獨特魅力，讓粉絲穿上身也能成為玩家！





▲Netflix話題影集《魷魚遊戲》第三季熱潮未減，快時尚品牌Pull&Bear搶先聯名引爆潮流 。（圖／品牌提供）

本系列主打美式復古與韓潮混血風格，以oversize寬鬆版型T恤為主，設計靈感涵蓋遊戲角色「木頭人」、「456號參賽者」、「Squid Game Running Club」等經典元素，讓影迷看了超級有感。從粉紅色印有漫畫風角色小標章的T恤，到背後大面積印刷「SQUID GAME 3」兩大主角童趣形象的白色T恤，處處呼應影集中那股讓人難以抽離的遊戲感與社會隱喻。

在色彩選擇上，除了有百搭的黑、白、灰等基本色系，也加入如螢光粉、湖水綠、深藍等充滿活力的亮點配色。設計上不僅保有Pull&Bear擅長的街頭調性，也融合了韓系劇迷最愛的趣味與辨識度，無論是單穿搭牛仔褲、搭配百慕達短褲或內搭西裝外套疊出風格，皆可輕鬆駕馭。





▲此次Dickies與mastermind JAPAN合作，將兩大品牌根源完美融合 。（圖／品牌提供）

同時，Dickies與mastermind JAPAN合作，將兩大品牌根源完美融合，工裝結構美學結合 mastermind JAPAN 的骷髏圖騰與黑魂風格，推出涵蓋外套、長褲、短褲、連帽衛衣與 T-Shirt 等多款潮流單品。全系列採用高磅帆布與法式毛圈布，搭載暗黑迷彩、金屬配件與反光細節，展現強烈視覺衝擊，限量聯名將於 7月18日登場。