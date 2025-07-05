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頑童MJ116全員格紋英倫風帥照曝光！談創作「並沒有想跟上時代」

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記者鮑璿安／綜合報導

頑童MJ116以演唱會《OGS》宣告復出，狹帶著同名新專輯的氣勢，接連釋出的新曲，最近三人也登上《GQ》雜誌封面，瘦子（E.SO）、小春（Kenzy）與大淵（Muta）不僅嘗試全新的英倫格紋風格造型，也在訪問中談及一路以來的創作感受，提及自己「並沒有想要跟上時代」。

在此次拍攝之中，瘦子換上深藍色的格紋襯衫，低調配上樂福鞋，彰顯紳士氣息，而小春與大淵分別以Burberry亮色襯衫以及經典風衣呼應，展現默契一致的團魂造型。

▲▼ 頑童 。（圖／GQ雜誌提供）

▲▼ 頑童 。（圖／GQ雜誌提供）

▲▼ 頑童 。（圖／GQ雜誌提供）

▲頑童MJ116以演唱會《OGS》宣告復出，狹帶著同名新專輯的氣勢，接連釋出的新曲，最近三人也登上《GQ》雜誌封面。（圖／GQ雜誌提供）

瘦子說，這種「如果我們三人都做得到了，那麼你一定也可以」的勵志感，或許就是頑童的精神本質。「這次重組，就是要去找回，我們（頑童）到底還能跟大家分享什麼？因為說實話，我們三人現在的生活重心真的是完全不一樣了，要怎麼把日常體悟，再包裝成一個大家會有共鳴的音樂，就是這次新專輯《OGS》一直在討論的事。」瘦子補充：「但其實我們並沒有想跟上時代。就算頑童有天被當成Vintage的存在也不錯呀，我們已經把人生最精華的部分都放在音樂裡了。」　

關鍵字：

音樂, 頑童MJ116, 新專輯, 英倫風, 創作

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