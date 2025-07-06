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《清潭國際高等學校2》暗黑回歸！Yeri瘦出螞蟻腰　靠4招逆轉身材曲線

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《清潭國際高等學校第2季》暗黑校暴劇回歸！Yeri 金藝琳靠器械皮拉提斯瘦出名品螞蟻腰，4招逆轉身材曲線

▲Red Velvet Yeri。（圖／取自yerimiese IG，下同）

圖文／CTWANT

由女團Red Velvet成員Yeri、《殭屍校園》「西八姐」李恩泉等原班人馬回歸＋新血主演的《清潭國際高等學校第2季》，劇情描述隨著第1季的幕後黑手「吳詩恩」墜樓身亡，李恩泉成為這場命案的嫌疑人進而慘遭排擠、霸凌，同時校園女王Yeri也面臨了新的困境，她們兩人要如何扭轉情勢？亦敵亦友的關係是否會發生變化？

Red Velvet成員Yeri（金藝琳）以甜美外型與越來越精緻的身材受到粉絲高度關注。從出道時的青春可愛，到現在舞台上的纖細線條與小蠻腰，Yeri坦言自己曾經為了瘦而節食，但現在她更重視的是「健康瘦身」。以下就一起來看看她是怎麼做到的吧！

《清潭國際高等學校第2季》Yeri金藝琳減肥方法：從節食轉向「健康擇食」，高蛋白＋低碳水是關鍵

Yeri過去曾用極端節食法瘦身，但現在她更懂得選擇營養密度高、熱量低的食物。她會優先攝取高蛋白質來源，如雞胸肉、雞蛋、豆腐等，同時控制碳水攝取，盡量避開米飯、麵包等高醣主食。透過這樣的飲食調整，不只瘦得快，還能維持長時間的飽足感、不易反彈。

《清潭國際高等學校第2季》暗黑校暴劇回歸！Yeri 金藝琳靠器械皮拉提斯瘦出名品螞蟻腰，4招逆轉身材曲線

《清潭國際高等學校第2季》Yeri金藝琳減肥方法：冰美式＋綠茶是她的消腫救星

Yeri曾公開表示自己靠「冰美式＋大量水」來加速消腫，尤其是在行程密集或拍攝前一兩天，她會刻意補充更多水分幫助代謝。而綠茶與冰水的搭配，也成為她早上起床後的日常習慣，不僅幫助利尿、清腸，還能幫助提神與提升代謝速率。

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《清潭國際高等學校第2季》Yeri金藝琳減肥方法：不靠忍耐，Yeri 零食選「優格」來解嘴饞

減肥期間很難完全不吃零食，Yeri的方法是「聰明吃」。她會用優格取代高熱量甜點，不僅能補充乳酸菌與蛋白質，還能穩定血糖、防止暴食。選擇無糖或低糖的希臘式優格加上一些堅果或莓果，既健康又有飽足感，是她維持身材的小秘訣。

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《清潭國際高等學校第2季》Yeri金藝琳減肥方法：規律運動＋皮拉提斯雕塑曲線

除了飲食控制，Yeri也非常重視運動。她選擇皮拉提斯來加強核心肌群的訓練，同時雕塑身體線條。配合有氧運動與簡單的重量訓練，讓她在瘦下來的同時，還能保有緊實的肌肉與好比例。她強調，不追求極端體重，而是想讓自己看起來更有精神、線條更美。

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關鍵字：

周刊王, 清潭國際高等學校, Red Velvet, 減肥

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