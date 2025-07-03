國外正流行「早晨讀詩法」：5分鐘幫你穩住一整天節奏

▲資訊太多太快的時代，放慢腳步反而是療癒之道。（圖／pexels、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

現代人常早上第一件事就是滑手機，但有一股來自歐美的「晨讀詩歌」儀式（Morning Poetry Routine）主張，用詩句代替收訊息，慢慢喚醒一天。做法很簡單，喝杯茶或咖啡，在詩集裡選一首，花幾分鐘細讀感受詩意而非趕進度，創造一段屬於自己的清晨氛圍。倡議者指出，這樣能讓大腦放慢節奏，平衡早晨的情緒壓力，更能為一天奠基平靜。

這股風潮不僅是自想生活儀式，其實還有研究報告指出，讀詩有助於中風病患提升認知功能，提高壓力調適能力；2023 年由英國諾丁漢特倫特大學等單位發布的研究中也提到，讀詩或寫詩能有效改善焦慮、孤獨與抑鬱症狀，尤其在疫情期間表現更為顯著。

如何將「晨讀詩歌」變成實踐儀式？生活風格網站《 Little Infinite》 建議，將一本詩集放在床邊、廚房或辦公桌前，不用刻意安排時間，想讀就拿起來，增進可觸及性，幫助建立習慣。更進階一點：可以在晨讀後抄下引發共鳴的一句，貼在鏡子或手帳上，隨時提醒自己今天起點的溫度。

實際上，這種做法也呼應晨間的生理節奏理論，根據企業顧問Anthony Sanni 的分析，早晨是「精神最清醒、情緒最穩定」的時間，每天固定兩三首詩、五到十分鐘的時間，就足以喚醒身心、建立正向開端。

想試試 Morning Poetry Routine 的人可用三步驟輕鬆上手：

1. 先放下手機：起床後給自己五分鐘，在咖啡或熱茶陪伴中，專注在詩句之間。

2. 選一本詩集：可從詩歌日曆或每日電子詩推播開始，每天一首，就算短、就算只有五步節奏，也很足夠。

3. 書寫回饋：若一句詩帶來觸動，寫在日記或貼紙上，成為情感片刻的定點標記。

這股晨讀詩潮流不僅美化生活，更有心理學與腦神經科學佐證，從思維提升、記憶力訓練到壓力緩解，都有實驗支持。因此，如果你正思考把讀書或冥想加入日常，不妨先從一首詩開始，不追長度、不比速度，只為開啟一天的「心情節奏」。如果試過後有感，也可以把喜歡的片段分享給身邊人，一起讓清晨多點詩意時間。