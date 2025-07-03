星巴克推「大人系」父親節蛋糕　85度C玩趣味造型

▲星巴克推父親節蛋糕，現出手有優惠還送飲料分享券。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

父親節檔期進入倒數，星巴克與 85 度 C 分別推出限定蛋糕；前者用當季芒果與大人系茶酒風味吸引嘗鮮族，後者主打「型男紳士」造型蛋糕並祭出預購 85 折優惠。兩家雖同樣走平價親民路線，但在口味設定、造型呈現與促銷機制上各有不同風格，消費者可依家庭人數、預算與爸爸口味挑選合適款式。

▲6吋芒果波士頓派，售價１,000元。

星巴克今年父親節系列鎖定「夏季水果＋成熟風味」雙主軸，首推 6 吋芒果波士頓派，強調使用當季芒果丁搭配鮮奶波士頓派體，走清爽果香路線；若偏好低甜度，可選栗子布蕾焙茶蛋糕，焙茶戚風與栗子奶油疊出茶香與堅果調的層次。長條品項則推出焦糖香蕉核果生乳捲與蘋果紅茶鮮奶蛋糕，前者以香蕉泥巧克力甘納許結合核果碎，後者利用蘋果汁與紅茶香營造輕盈口感。

▲6吋栗子布蕾焙茶蛋糕，售價980元。

▲焦糖香蕉核果生乳捲售價680元。

星巴克表示，從 7／2 至 7／31 開放預購，早鳥可享單件9折，兩件以上 88 折優惠；購買任一冷藏蛋糕還會附贈飲料好友分享券。店內同步上架黑白女神對杯與尼龍提袋組合，讓消費者可搭配蛋糕成套送禮。

▲（右）帥氣歐多桑6吋原價648元；（左）榛香茶韻8吋原價883元。

85 度 C 則以「爸氣登場」為主題，推出四款造型蛋糕，包括 6 吋「帥氣歐多桑」以眼鏡八字鬍造型搭配太妃焦糖牛奶泡芙餡；8 吋「榛香茶韻」把榛果巧克力與奶茶慕斯做成茶壺禪風；6 吋「品味人生」以煙斗意象結合提拉米蘇與芋頭雙慕斯；8 吋「甜蜜紳士」則將伯爵茶慕斯堆疊覆盆子餡並加上紳士帽裝飾，每個都有不同風格，讓消費者有多樣選擇。

▲（右）6吋品味人生原價683元；（左）8吋甜蜜紳士原價883元。

業者表示，7／3 至 8／5 期間門市預購可享 85 折，APP 會員從 7／3 至 8／8 購買指定蛋糕還能參加抽獎，最大獎為 PS5 Pro 與 2025 年版 iPad Air。品牌同場加映 21 周年慶活動，包含 7 月底至 8 月初長條蛋糕兩入 349 元、APP 跨店取大杯咖啡買四送二等多檔優惠，對經常性購買麵包與咖啡的家庭來說可視需求搭配。