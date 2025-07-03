一天中最珍貴的「黃金90分鐘」　那時別花時間滑手機

▲一天頭腦最清醒的時刻，別被滑手機浪費了。（圖／Pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

你知道嗎？早上剛起床那段時間，其實是大腦最清醒、思緒最乾淨的時候。在那「最貴」的腦力時段，若你刷手機、看限時，等於把黃金時間浪費在便宜訊息上。

根據美國神經疾病與中風研究院（NINDS）的報告，我們在熟睡時，腦袋會進行一場深度打掃，被稱為「glymphatic system」的清理系統會把累積的代謝廢物（包括讓你昏昏欲睡的 β-澱粉蛋白）通通清除乾淨。結果就是「你早上醒來時，腦袋像剛洗完澡一樣乾淨明亮。」

這段時間最適合做什麼？絕對不是回LINE或開會，而是想計畫、寫筆記、處理那些你平常覺得「需要靜下心」的任務。甚至只是拿筆寫下五句詩、讀一段報導，也能讓你更快進入節奏。

除了上午的腦子最強大之外，心理學也告訴我們「意志力是會用完的」。早上是你的意志力高峰，不管你要執行什麼艱難計畫，包括運動、戒糖、處理難搞的文件都最好放在早上。

美國社會心理學家 Roy Baumeister 曾進行「自控力耗竭（Ego Depletion）」研究。他發現人一天能做出的好選擇，其實是有額度的。選太多東西、開太多會，到下午你的大腦就會自動切進「我不要了」的模式。這就是為什麼深夜吃鹽酥雞總是特別香，因為你的意志力早就放假去了。

然而不是每個人都適合「晨型人」生活，但可以試試這幾個簡單動作，讓早晨變成你的腦力主場：

起床後先不要碰手機（至少30分鐘）。

做一件「會用腦但不焦慮」的事，比如寫一段筆記、聽點詩或安靜地規劃今天想完成什麼。

如果可以，把需要專注的工作安排在上午完成。

這樣做一周後，你可能會發現：原來自己之前不是沒效率，只是錯過了「最該出招」的時段。