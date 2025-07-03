超容易誤踩的5大「減肥盲區」：水果、優格當晚餐　1細節吃沙拉瘦不了

記者李薇／綜合報導 圖／pexels

每個女生都想要瘦，還要更瘦，但又不想要運動，到底可以怎麼樣減少運動就可以瘦下來呢？不妨參考以下5種健身的誤區，盡量少做，才可以幫助身體健康均勻地變瘦，瘦得健康、也瘦得好看。

1.不吃主食、不攝入油脂

剛開始不吃主食、不攝取油脂，體重會降得非常快，但是過一段時間會發現，可能出現落髮問題、皮膚變差等狀況，建議減肥的時候必須要吃主食、攝取好的脂肪，但是不要過多，大約就是一個或半個拳頭的量即可。

2.不要把減肥當作很快的一件事

肥胖絕對不是一天造成，憑什麼減肥就要馬上有感呢？通常減得太快、反彈也會很快，容易暴飲暴食，前面努力減的量通通都胖回來了，甚至比原來更胖。

3.減肥的時候不吃肉

減肥的時候一定要吃肉，盡量吃瘦肉，瘦肉可以提供很好的飽足感，補充蛋白質，而且由於食物熱效應，吃下肉比起吃菜、吃主食消耗的熱量更快，雞胸肉、牛肉、魚、蝦類，都是對身體很好的蛋白質攝取。

4.水果、優格當晚餐

很多人減肥都會想說把水果、優格當作晚餐，但這是一個非常大的誤區，這裡面其實有很多的糖，是讓人變胖的元兇之一。

5.愛沾醬、醬料加持

水煮無味難以下嚥，加點沾醬當然會可口，但是仔細看看營養成分表，可以發現沾醬和醬料的添加物多，同時又高油、高鹹，尤其是生菜沙拉裡面的沙拉醬，更是很多人忽略、瘦不下來的原因。