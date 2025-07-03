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韓流小白鞋EPT全台首間專賣店在中山！「3雙台灣限定鞋」百搭必收

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記者鮑璿安／綜合報導

在南韓掀起高人氣潮的流鞋履品牌 EPT（East Pacific Trade） 宣布進軍台灣，正式於台北中山開設首間實體旗艦店。特別結合在地特性，同步推出三款全球獨家「台灣限定色」鞋款，成為本季街頭穿搭圈矚目焦點！

▲▼ept 。（圖／品牌提供）

▲▼ept 。（圖／品牌提供）

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▲EPT在台北中山開設首間實體旗艦店 。（圖／品牌提供）

最受注目的限定系列之一，便是EPT經典鞋型 COURT 皮革板鞋，此次特別推出「絨霧棕」與「絨霧粉」兩款台灣專屬配色，以細緻皮革結合EPT招牌極簡線條，搭載品牌專利Ortholite四層緩衝鞋墊科技，提供全天穿著的舒適腳感。這雙鞋不僅外型俐落百搭，更展現品牌對細節與機能性的高度講究，無論是街頭混搭、商務休閒或日常通勤，都能輕鬆駕馭。另一焦點限定鞋款則是經典 SANTOS 德訓鞋，這次特別推出質感酒紅版本，融合皮革與麂皮拼接設計，延續EPT一貫的極簡美學，實穿度極高。

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▲COURT 經典皮革板鞋 台灣限定色 絨霧粉 $3,680 。（圖／品牌提供）

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▲COURT 經典皮革板鞋 台灣限定色 絨霧棕 $3,680 。（圖／品牌提供）

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▲經典 SANTOS 德訓鞋，這次特別推出質感酒紅版本 。（圖／品牌提供）

本次旗艦店打造出極簡的韓式美學空間，結合木質元素呈現簡潔陳設，整體空間設計以「Silver Pacific」為概念，也同步帶來服飾、拖鞋與配件單品，這次推出「消費扭蛋抽抽樂」活動與滿額贈品鑰匙圈，值得一逛。

同場加映

經典法式街頭品牌 MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD 攜手南韓人氣品牌 DAISY SYNDROME，推出全新聯名企劃，以「Like a Weekend in Paris」為主題，將法國周末的慵懶步調轉化為讓人想奔向陽光的設計語言，當中的可愛丹寧雲朵包、T恤更是掀起話題。本系列主打復古水洗丹寧為設計基底，搭配DAISY SYNDROME最具辨識度的手繪風格小花，讓標誌性單品一一可愛變身，一次推出牛仔包、百慕達短褲、滾邊無袖背心與T-shirt等夏日實穿性單品，將街頭率性與少女心完美融合。圖樣上大量出現輪廓雲朵、童趣花卉，呼應聯名的輕盈調性，從單品到整體造型，讓人自在穿梭城市與自然之間。

▲▼ DAISY X MARITHÉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ DAISY X MARITHÉ 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

鞋履, 台灣限定色, 韓國, ept, 中山

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