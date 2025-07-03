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NB新緩震跑鞋與防曬完美搭配！「小天使最潮手搖」萬波楊枝甘露回歸

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記者鮑璿安／綜合報導

炎炎夏日到來，從穿搭單品下手帶來消暑感受！今夏兩大跨界聯名，New Balance 攜手理膚寶水推出跑聚計畫，為跑者提供從步伐到肌膚的全方位呵護。而潮牌Mark Gonzales首度與在地的手搖飲品牌萬波聯名，選用小天使代表色系的亮眼黃色，搭配萬波夏季人氣飲品——楊枝甘露，推出限量「小天使杯款」，一定不能錯過。

▲▼ 綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合 。（圖／品牌提供）

▲New Balance與理膚寶水首度聯手夏日城市跑步計畫，結合Fresh Foam X 1080v14緩震跑鞋與安得利夏卡防曬液。（圖／品牌提供）

New Balance與理膚寶水首度聯手夏日城市跑步計畫，結合Fresh Foam X 1080v14緩震跑鞋與安得利夏卡防曬液，跑鞋採用升級版中底與透氣工程針織鞋面，提供頂級舒適與穩定支撐，今年夏天更是搶先推出清新白綠配色和夕陽橘紅配色，成為穿搭中的焦點。防曬液則搭載UVMUNE400專利科技，有效抵禦全波段紫外線，即使在高強度運動下也不黏膩。即日起至8月底，於New Balance指定門市購鞋即贈理膚寶水防曬組，結合運動與保養，掀起夏日「軟實力」跑風。

▲▼ 綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合 。（圖／品牌提供）

▲潮流教父Mark Gonzales與台灣在地茶飲品牌萬波島嶼紅茶攜手 。（圖／品牌提供）

潮流教父Mark Gonzales與台灣在地茶飲品牌萬波島嶼紅茶攜手，推出「小天使聯名杯」與人氣飲品楊枝甘露全新登場。杯身印有Mark親手繪製的經典天使塗鴉，四款限量設計每月輪番登場，搭配夏季限定保冷袋成為潮人必收配件。同時，Mark Gonzales服飾亦同步發售多款夏季單品，包括LOGO OG T恤、仙人掌天使圖樣短T、立體鑰匙圈與後背包等，均為當季熱銷款式，於全台門市及官網販售，凡購買任兩件即可獲得聯名保冷袋與萬波飲料券，活動至限量贈完為止。

關鍵字：

New Balance, 夏日, 跑步, 潮流, 聯名

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