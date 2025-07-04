IKEA絕版品出清史上最低 3 折起　「9元超好用單品」每家都用得到

記者蔡惠如／綜合報導

還在等年度好價？IKEA 把折扣門檻往下拉到史上新低，今年絕版品出清活動直接殺到 3 折起，比過去常見的 5 折再便宜一截，超過 200 樣家具家飾一次清庫存，即起至 7／30 要搶要快，想先瞄準「最划算」的標的，直接從 3 折單品找起，能省的不是幾百，而是動輒三四千元甚至破萬元。

▲IKEA絕版品出清下殺至3折起，包括不到 2,000 元的SMÅSTAD 兒童收納組合，以及 600 元有找的 STRANDÖN 戶外折合桌椅組。（圖／品牌提供）

今年 IKEA 絕版品出清出現誠意 3 折起優惠，首推原價 6,490 元的 SMÅSTAD 兒童收納組合，3 折只要 1,990 元，設計採低檯面與外掛鉤，把衣服、玩具都收納在孩子伸手可及的位置，想訓練自主整理的爸媽可以先筆記；露營族必看 STRANDÖN 戶外折合桌椅組，從 1,799 元直降到 539 元，金屬網面加耐候烤漆，不論陽台或營區都能扛。

▲BURVIK 邊桌不到 400 元、ÖBONÄS 壁架附吸盤特價 49 元。

其他 3 折好物還有輕巧方便移動的 BURVIK 邊桌，加高邊更適合小坪數，原價 1,299 元特價 389 元、附有吸盤不用被房東唸的 ÖBONÄS 壁架附吸盤，原價 149 元，特價 49 元輕鬆入手。

▲INGATORP／DANDERYD 延伸餐桌加四椅，特價 11,995 元；BACKSÄLEN 三人座沙發現省 4,200 元。

除了 3 折戰區，5 折左右的熱門品仍是搶手貨。 若家裡缺一組正式餐桌椅，INGATORP／DANDERYD 延伸餐桌加四椅現特價 11,995 元，算下來等於原價不到一半，六人聚餐也夠用。BACKSÄLEN 三人座沙發現省 4,200 元，以 12,790 元帶走整張厚坐墊高背沙發；電競玩家可鎖定 MATCHSPEL 人體工學椅，特價 3,995 元就有可調節頭枕與腰靠。

▲BUMERANG 實木吊褲架，特價一支 9 元。

▲黃色兔子造型的 TJÄRLEK 蛋杯，特價 99 元。

今年 IKEA 也把「銅板價」門檻壓到更低，BUMERANG 實木吊褲架一支 9 元就能帶回家，一人限購十支；小朋友最愛的 JÄTTELIK 雷龍玩偶 99 元，家長續收也不會心疼；想幫餐桌換點新鮮感，黃色兔子造型的 TJÄRLEK 蛋杯只要 99 元就能入手。

▲SOGO百貨年中慶推史上最低回饋門檻，搭配聯名卡即享優惠。（圖／各業者提供）



遠東SOGO台北店從6／24至7／6展開的「幸福年中慶」回饋也接近尾聲，還沒結帳的消費者請把握最後一個周末，集結三館同步祭出折扣、滿額贈與會員回饋活動，強打購物與生活體驗雙重吸引力。

SOGO今年力拼年中慶，推出3,000元低門檻滿千送百方案，活動期間全館化妝品、香氛、男女服飾、鞋、童裝內衣、休閒運動、家用寢具及藝品等業種，消費累積滿5,000元送300元抵用券，刷中國信託SOGO聯名卡，消費滿3,000元送180元；家電、珠寶、黃金等業種滿1萬元送500元抵用券；國際精品消費滿2萬元送1,000元抵用券。而復興館精品HERMES、LOUIS VUITTON及指定精品，也推出消費滿3萬元送1,000元抵用券的周年慶等級回饋。

此外，指定餐廳美食街從7／1起至9／30暑假期間，可享餐飲加碼優惠，消費滿500元贈35元抵用券、消費滿2,000元贈140元抵用券。APP會員在年中慶期間，還可使用APP以500點兌換300元電子購物金（每人限換一次，最多三張）。若是忠孝館7F男裝樓層，還可用200點換取100元購物金，消費達標則再享電子券回饋。