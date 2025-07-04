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Lisa辦二手市集本尊驚喜現身！Miu Miu不到700元　精品全骨折價搶瘋

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文／妞新聞

2016年以出道曲〈BOOMBAYAH 〉粉墨豋場，擁有〈Kill This Love〉、〈DDU-DU DDU-DU〉、〈Pink Venom〉、〈Shut Down〉、〈How You Like That〉等破億神曲的韓國人氣女團「BLACKPINK」，終於要以完整體回歸了！YG娛樂宣布將於第3次世界巡迴演唱會「DEADLINE WORLD TOUR」首爾場上公開新歌，在全世界粉絲期待度爆表！

KPOP圈首度舉辦二手拍？

打開Lisa的頂級偶像衣櫥

BLACKPINK回歸、開唱在即，成員Lisa卻被發現近日忙裡偷閒，居然驚喜舉辦了一場「個人二手拍賣」！？韓國首爾漢南洞舉辦的「Welcome to LISA’s Closet」市集，從Lisa同款服飾、私服到未曝光過的珍藏小物、配件通通可以把它們帶回家，每人限購3件商品、響應環保不提供一次性購物袋，當天從早上10點到下午6點擠爆滿滿人潮。

▲Lisa個人二手拍賣。（圖／翻攝自IG@dailyfashion_news

舉凡夢幻鞋履品牌Jimmy Choo到美國街頭潮牌DENIM TEARS，現場的服飾配件的二手標價通通「打到骨折賣」，網友發現法國精品大牌CELINE上衣開價10萬韓元、相當於2000多台幣，甚至有民眾挖到義大利知名品牌Miu Miu的靴子只賣3萬韓元，等於是不到700元台幣就能入手，只不過都是纖細的「Lisa尺寸」，要塞得下去才是有緣人，另外，當日的市集收益將全數捐給韓國國際非政府組織好鄰居協會（Good Neighbors Korea）。

Lisa本人突擊現身

清新妝容甜笑粉絲暴動

 
 
 
 
 
 
 

▲Lisa現身二手拍市集。（圖／翻攝自IG@wearelloud）

 
 
 
 
 
 

沒料到逛市集會遇到偶像本人吧？Lisa也驚喜現身活動會場，馬上掀起一陣騷動，她穿著短T、長裙，畫著淡淡妝容與現場粉絲、媒體燦笑打招呼，還可愛的透露心情：「我的寶貝們找到新的主人好開心，謝謝大家過來支持」，她也親民的到處逛逛、戴起自己的米妮帽子，網友紛紛大呼：「好羨慕現場的粉絲！」。

【延伸閱讀】

BLACKPINK又空降高雄！2025世界巡迴演唱會開唱、售票日期公開，3階段搶票快筆記

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, BLACKPINK, 二手拍賣, Lisa

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