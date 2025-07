Lisa辦二手市集本尊驚喜現身！Miu Miu不到700元　精品全骨折價搶瘋

文/妞新聞

2016年以出道曲〈BOOMBAYAH 〉粉墨豋場,擁有〈Kill This Love〉、〈DDU-DU DDU-DU〉、〈Pink Venom〉、〈Shut Down〉、〈How You Like That〉等破億神曲的韓國人氣女團「BLACKPINK」,終於要以完整體回歸了!YG娛樂宣布將於第3次世界巡迴演唱會「DEADLINE WORLD TOUR」首爾場上公開新歌,在全世界粉絲期待度爆表!

KPOP圈首度舉辦二手拍?

打開Lisa的頂級偶像衣櫥

BLACKPINK回歸、開唱在即,成員Lisa卻被發現近日忙裡偷閒,居然驚喜舉辦了一場「個人二手拍賣」!?韓國首爾漢南洞舉辦的「Welcome to LISA’s Closet」市集,從Lisa同款服飾、私服到未曝光過的珍藏小物、配件通通可以把它們帶回家,每人限購3件商品、響應環保不提供一次性購物袋,當天從早上10點到下午6點擠爆滿滿人潮。

▲Lisa個人二手拍賣。(圖/翻攝自IG@dailyfashion_news)

舉凡夢幻鞋履品牌Jimmy Choo到美國街頭潮牌DENIM TEARS,現場的服飾配件的二手標價通通「打到骨折賣」,網友發現法國精品大牌CELINE上衣開價10萬韓元、相當於2000多台幣,甚至有民眾挖到義大利知名品牌Miu Miu的靴子只賣3萬韓元,等於是不到700元台幣就能入手,只不過都是纖細的「Lisa尺寸」,要塞得下去才是有緣人,另外,當日的市集收益將全數捐給韓國國際非政府組織好鄰居協會(Good Neighbors Korea)。

Lisa本人突擊現身

清新妝容甜笑粉絲暴動

▲Lisa現身二手拍市集。(圖/翻攝自IG@wearelloud)

沒料到逛市集會遇到偶像本人吧?Lisa也驚喜現身活動會場,馬上掀起一陣騷動,她穿著短T、長裙,畫著淡淡妝容與現場粉絲、媒體燦笑打招呼,還可愛的透露心情:「我的寶貝們找到新的主人好開心,謝謝大家過來支持」,她也親民的到處逛逛、戴起自己的米妮帽子,網友紛紛大呼:「好羨慕現場的粉絲!」。

本文由《妞新聞》授權刊登,更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權,請勿轉載!