說流行／BAO BAO ISSEY MIYAKE變「貓咪包」！尾巴為提把、廣大貓奴必收

記者鮑璿安／綜合報導

擁有獨特幾何外觀與建築感美學的 BAO BAO ISSEY MIYAKE，自2000年推出以來，便以革新包款設計語言聞名於時尚圈，百搭特質深受民眾喜愛，成為街頭出鏡率超高的單品。全新登場的 MEOW 系列更是貓奴的心頭好，眾多「BAO BAO粉」迫不及待要擁有了！

BAO BAO ISSEY MIYAKE為什麼能紅20年？





▲BAO BAO ISSEY MIYAKE 是日本設計師三宅一生（Issey Miyake）於 2000 年推出的副線品牌 。（圖／品牌提供）

BAO BAO ISSEY MIYAKE 是日本設計師三宅一生（Issey Miyake）於 2000 年推出的副線品牌，隸屬於 Issey Miyake 設計團隊旗下，起初源於其高端品牌 PLEATS PLEASE 的配件延伸，後來因其獨特風格而發展為獨立品牌。BAO BAO ISSEY MIYAKE 的包款最大特色即在於其標誌性三角形幾何拼片設計，每個包款都是由多個PVC材質的三角形模組組合而成，透過與彈性網布底層的連接，創造出可隨使用者動作變形的立體輪廓。當使用者手提或肩背，包款會自然產生褶皺與光影層次，展現出如「動態雕塑」般的視覺張力。而且包款大多可完全摺疊，便於攜帶與收納，且採用防潑水、耐用且極輕的高科技材質，兼顧日常與旅行使用所需的便利性。

全新登場的 MEOW 系列以貓咪為靈感





▲ BAO BAO ISSEY MIYAKE MEOW S托特包亮眼推出三款撞色，可以從手提托特包折成貓咪擺飾的樣子。（圖／品牌提供）

BAO BAO ISSEY MIYAKE 在2025年秋冬系列中，持續以幾何設計為核心，挾帶「PLAYFUL」為主題，全新登場的 MEOW 系列以貓咪為靈感，三角幾何片拼出俏皮貓耳與尾巴造型，尾巴更巧妙地變成提把。雙眼採用變色3D材質製成，讓包款彷彿擁有靈魂，無論走到哪都感覺貓咪注視著你。此系列共有三款吸睛配色：黑白經典、黃灰撞色、粉藍少女感，每款都可折疊為貓咪造型，變身吊飾或擺飾，實用又吸睛，是貓奴們絕不能錯過的時尚單品。

更時髦的廓形誕生





▲VALLEY 系列則以「山谷」為靈感，靈感來自包包裝滿物品後自然凹陷的形態 。（圖／品牌提供）





▲ LUCENT W COLOR 系列巧妙呼應 2025 年 PANTONE 色彩趨勢 。（圖／品牌提供）



此外，VALLEY 系列則以「山谷」為靈感，靈感來自包包裝滿物品後自然凹陷的形態，透過BAO BAO經典的三角片結構，在使用過程中產生動態變化的線條。主打雙色拼接設計的 LUCENT W COLOR 系列，靈感來自2025年PANTONE趨勢色，包括摩卡棕、酪梨綠、丁香紫與珊瑚橘等。設計上巧妙運用正反雙面不同色彩，一體兩面的變化風格，不僅實用也能為穿搭創造更多變化空間，這系列包款不論上班通勤或假日出遊皆適用，是百搭又時髦的最佳夥伴。

看更多包款

被譽為義大利國寶級皮件品牌的Valextra ，在 2025 夏季推出主題企劃《The Escape》，宛如一封獻給義大利夏日時光的情書，將陽光灑落的色調、緩慢不朽的「Quiet Luxury」靜奢風注入經典包款之中，釋放出毫不費力的優雅格調。新款的Iside Wicker Top Handle 包完美遊走於假期與都會感之間，包身採用品牌標誌性的 Millepunte 小牛皮結合天然藤編精製而成，質感溫潤的皮革拼接竹編元素，應對從容的午後時光，呈現煥然一新的氣息。當然，眾所周知品牌不以Logo為賣點，而是將極簡最大化，Valextra的標誌性符碼包括每一顆包包內側的燙金編碼，代表該包專屬的識別號與匠人印記，與建築感的幾何廓形加持，便是對工藝的極致要求。





▲義大利國寶級皮件品牌的Valextra ，在 2025 夏季推出主題企劃《The Escape》 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）