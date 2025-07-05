無印良品「質感寵物用品」百元價就能入手　極簡美型融入家中風格

文／美人圈

比起五顏六色、設計複雜的寵物用品，近年越來越多飼主開始偏愛「簡約、耐用又美觀」的選擇。MUJI無印良品推出的「寵物用品系列」正好滿足這樣的需求！既能融入家中美感，也讓毛孩用得開心。這次精選五款無印必收的寵物好物，正在幫毛孩升級生活質感的你絕對不能錯過！

無印良品寵物用品推薦

1：寵物床

家裡有貓貓狗狗的就知道，一張「好躺又好洗」的寵物床有多重要！MUJI這款寵物床外表看起來簡約低調，細節卻超貼心。內部填充的是紮實又蓬鬆的聚酯纖維，支撐力剛剛好，主子躺上去不會整個陷進去。兩側還能摺起來變成小靠墊，冬天窩著剛剛好超療癒！最加分的是整張都可拆洗，貓毛狗毛甚至偶爾的小嘔吐都能輕鬆處理，極簡設計剛好融入居家風格，放在客廳也不會太突兀！

▲寵物床，NT$1,190。（圖／無印良品）

2：炻器寵物碗＋木架

有些餐碗看起來可愛但根本超難洗，或是被主子推到處亂跑。MUJI這組炻器寵物碗＋木架真的是「好看也好用」的代表。陶瓷碗本身就很有重量，不會亂滑，加上略為傾斜的設計，讓主子吃飯再也不會黑下巴！搭配木頭支架後整體質感提升100%，還能照顧到年紀大的貓咪和狗狗，避免進食時一直壓低著頭。

▲炻器寵物碗，NT$300；炻器寵物碗用木架，NT$290。（圖／無印良品）

3：寵物背包

這咖寵物背包超推薦給常常要帶貓咪出門看醫生、去公園的你！三面網格設計讓透氣度超棒，外層還有捲簾可以調整遮光程度，就算是怕生的貓貓也能安心搭車！外層布料是無印那種低調卡其灰，背背出門不會太搶眼，背包內部則有可拆式底板，可以撐住整體形狀，走路時主子也不會被晃到塌陷，非常穩定。更貼心的是不用的時候還能折起來收納，完全不佔空間；背帶也有胸扣設計，背起來更穩、更輕鬆！

▲寵物背包，NT$1,190。（圖／無印良品）

4：軟木 繩編玩具

MUJI出的寵物玩具系列真的超懂「大人也想玩具好看」這件事！整體造型可愛又簡約，像是編織球、動物造型等等，每一款都像日系插畫走出來的質感小物。裡面還會加沙沙聲或小鈴鐺，不會太吵、卻剛剛好能吸引毛孩注意。另外也有用軟木或布製成的玩具，輕巧好咬，讓貓貓狗狗自己推著跑、咬咬玩都沒問題。

▲貓用玩具／軟木／鼠.中，NT$110。（圖／無印良品）

▲狗用玩具／繩編球.附把手，NT$150。（圖／無印良品）

▲狗用玩具／繩編球.附把手，NT$150。（圖／無印良品）

5：貓爪瓦楞紙版

這款無印的貓爪版採用厚實的瓦楞紙，抓起來的手感有彈性，不會一下子抓爛。紙板很密實，不會抓一抓全地上都是屑屑。最加分的是外型設計就是一個簡潔的米灰小板子，擺在沙發旁或玄關都不會覺得突兀，而且一個只要150元，真的是「看了舒服、抓了開心、用久也不心疼」的神選擇！

▲貓爪瓦楞紙版，NT$150。（圖／無印良品）

除了讓主子吃得好、睡得舒服，日常清潔也變得格外重要。只要選對工具，整理毛孩的「生活痕跡」也能變成一件療癒的事。無印良品除了寵物用品外，也有一系列為生活設計的清潔好物，養寵物的各位絕對要收！

無印良品清潔好物推薦

1：伸縮清潔桿＋替換頭系列

如果你是那種討厭掃具「東卡西放」的人，這組無印的磁吸式清潔組合真的值得入手。它的概念就像樂高一樣，一支桿子、多種刷頭自由組合，想掃地就換掃把、想拖地就裝海綿頭，還有玻璃刮水器跟靜電除塵布專用架，居家清潔一把搞定。

這支桿子本身還是伸縮設計，短短用來掃桌底，拉長則能拖高處玻璃或櫃頂。對有養毛孩的人來說，這系列特別適合打掃毛髮多的地方，像是貓砂周邊、地墊區、沙發角落，清掃變得超快速！

▲ 掃除系列／掃帚，NT$160＋掃除系列／木製短桿，NT$390。（圖／無印良品）



2：靜電除塵紙＆滾輪系列

毛孩家庭最怕的就是地上、沙發、衣服上隨處漂浮的毛髮吧！MUJI無印良品靜電除塵紙的最大特色，就是紙張厚實又不會軟爛，不像市面上的除塵紙「太黏導致撕半天」或「太不黏根本沒用」，剛剛好的黏度適合清布沙發、寵物床、衣物，每天出門前順手滾過一輪，衣物就不怕再有毛屑纏身。

▲掃除系列／地毯清潔滾輪，NT$149。（圖／無印良品）

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