2025夏季日系髮色推薦！柔和又帶透明感的米棕、灰米色是趨勢

文／美人圈

想換新髮色卻不知道從哪開始？2025夏季「日系髮色」一定要參考起來！日本美容預約平台ミニモ（minimo）特別與183位專業髮型師合作，請他們親自揭露2025夏季髮色趨勢與髮色關鍵字，「透明感」、「柔和感」大爆火，包含透明感爆棚的米棕、灰米色，到不用漂髮也能打造高質感的自然色系，想染髮的話一定要往下看。

2025日系髮色趨勢

1：透明柔和髮色當道！自然提亮膚色

2025夏天，色彩不再高調搶眼，現在日本反而以「柔らかく透明感（柔和又帶透明感）」的髮色最受青睞！像是奶茶米色、粉米色這類低飽和的髮色，不僅能自然提亮膚色，也多了份溫柔感與高級氛圍，推薦給想要低調轉換風格的人！

▲透明柔和髮色當道。（圖／IG@_kanon_hair）

2：暖色調人氣延燒！粉色系穩坐C位

受到春日櫻花印象與韓系髮型影響，粉色系依然穩坐夏季髮色人氣排行榜！不論是粉橘、玫瑰粉還是柔霧櫻花色，都展現出溫柔又不失個性的時髦氛圍，尤其今年「暖色系髮色」持續走紅，非常適合想嘗試新變化又不想太跳色的人，而且也相當適合亞洲膚色。

▲粉色系依然穩坐夏季髮色人氣排行榜。（圖／IG@arimayurina）

3：自然髮色回歸！不用漂髮更百搭

今年夏天，「不用漂色也能有型」的髮色選擇更加豐富！從橄欖米色到灰米棕等髮色，都能在不傷髮的前提下創造自然光澤感，不需要漂髮，不僅保護髮質，也更適合學生族與髮質較細軟者，日常染也更無負擔。

▲自然髮色回歸。（圖／IG@ran__okuda）

2025日系髮色推薦

1：棕色系髮色（ブラウン）

代表色：米棕、粉棕、自然棕

推薦理由：自然柔和的棕色系相當推薦，在陽光下更顯光澤與透明感，可以讓髮質看起來更健康。搭配夏季簡約穿搭，能展現出溫柔清爽的氣質，任何膚色都能輕鬆駕馭，是最不挑人的百搭色系。

▲自然柔和的棕色系相當推薦。（圖／IG@_kanon_hair）

2：灰米色系髮色（グレージュ）

代表色：奶茶灰米、薰衣草灰米、橄欖灰米

推薦理由：高透明感的灰米色系，染完自帶降溫視覺，帶點霧感的髮色在夏季陽光下依然不顯厚重。而且這類灰米色髮色可以中和黃調膚色，讓整體妝容更顯乾淨、氛圍感滿分。

▲高透明感的灰米色系。（圖／IG@ran__okuda）

3：橄欖色系髮色（オリーブ）

代表色：橄欖米、橄欖灰米、橄欖棕

推薦理由：去除東方人原生髮色中常見的紅感，帶些中性色調的橄欖系髮色可以很好的營造冷感與高級氛圍。低調卻有質感，特別適合不想太跳色、又想展現夏日清爽印象的人。

▲橄欖系髮色可以很好的營造冷感與高級氛圍。（圖／IG@tsukieey）

4：米色系髮色（ベージュ）

代表色：奶茶米、橘米色、粉米色、透明米

推薦理由：低飽和的米色系帶有自然陽光感，可以提亮膚色、同時也不失溫柔氛圍。重點是，米色調的包容性高，染完不僅顯白，也可以搭配各種髮型與穿搭，對亞洲膚色來說容錯率也高，是夏季人氣首選色。

▲低飽和的米色系帶有自然陽光感。（圖／IG@arimayurina）

5：粉色系髮色（ピンク）

代表色：粉米、櫻花粉、粉薰衣草

推薦理由：柔霧感的粉色系甜美不俗氣，輕盈又透亮，可以很好的打造出夏季專屬的浪漫氣息！尤其粉米與櫻花粉髮色特別適合冷白膚與偏白肌，可以輕鬆營造可愛又時髦的視覺重點，而且也很提氣色、不用擔心看起來過於蒼白。

▲粉米與櫻花粉髮色特別適合冷白膚與偏白肌。（圖／IG@arimayurina）

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