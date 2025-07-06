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2025韓國藥局、OLIVE YOUNG必買「PDRN保養」推薦　火紅抗老一抹透亮飽水

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文／美人圈

韓國大火抗老新成分「PDRN」，你跟上了嗎？踏進韓國OLIVE YOUNG、韓國藥局，會發現「PDRN保養」幾乎霸榜抗老區，本篇帶大家了解「PDRN是什麼？」、「PDRN適合哪些膚質？」，以及「PDRN保養」的熱賣榜單，一起來看！

PDRN是什麼？

PDRN可說是繼A醇之後的全新熱門「抗老成分」！PDRN是從鮭魚或其他魚類精子中萃取的DNA片段，原先用於傷口癒合與組織再生的藥用領域，屬於處方級成分，後來被運用到醫美（如：水光療程）與保養品中。也因鮭魚DNA與人體的相容性高，有助強化肌膚組織、修復受損部位及改善肌膚彈力，並使肌膚變更透亮，而成為韓國、義大利、日本醫美診所廣泛使用的成分。

▲抗老PDRN 。（圖／翻攝自IG）

▲PDRN是繼A醇之後的全新熱門抗老成分。（圖／IG@heveblue_cosmetic）

PDRN適合哪些肌膚使用？

前面提到，PDRN擁有很好的修復、改善肌膚彈力的能力，因而相當友善乾肌、敏感肌、有痘疤紅疹等困擾的肌膚、熟齡肌，以及醫美術後肌使用。此外，以醫美療程來說，PDRN與微針、皮膚導入搭配效果更明顯，成為韓國網友醫美級居家保養首選。

▲抗老PDRN 。（圖／翻攝自IG）

▲PDRN保養成為韓國網友醫美級居家保養首選。（圖／medicube）

究竟韓國網友都在用哪些「PDRN保養品」呢？BEAUTY編統整多款在韓國網友間討論度高的「PDRN保養」推薦，且在OLIVE YOUNG、韓國藥局就能買到！

2025韓國必買「PDRN保養」推薦

麗珠蘭 水光針安瓶精華（Rejuran Turnover Ampoule）

說到PDRN，第一個想到絕對是品牌麗珠蘭（Rejuran）！麗珠蘭可說是PDRN的先驅品牌，其專利的鮭魚精子來源PDRN，直到現在仍被視為重要的黃金標準，這款安瓶精華被韓國網友譽為「擦的水光針」，調理肌膚角質、緊緻毛孔、改善肌膚彈性，擁有透亮又緊緻的肌膚。

▲抗老PDRN 。（圖／翻攝自IG）

▲麗珠蘭 水光針安瓶精華。（圖／IG@rejuran.cos.official）

麗珠蘭 保濕安瓶精華（Rejuran Moisture Ampoule）

重度乾肌選這款！同樣擁有品牌專利的PDRN成分，但相對上一個介紹的版本，這款主打擁有更高的保濕效果，有更好的滋潤度，改善因乾燥帶來的細紋、乾癟無光、粗糙感，友善重度乾肌、熟齡乾燥肌。

▲抗老PDRN 。（圖／翻攝自IG）

▲麗珠蘭 保濕安瓶精華。（圖／IG@rejuran.cos.official）

VT 積雪草微針精華（Reedle Shot 100 Essence）

結合微針技術與PDRN，主打修復與亮膚效果！使用VT專利CICA REEDLE™，是一種有助皮膚吸收的微尺寸礦物質衍生的細顆粒成分，標榜收斂毛孔的同時也促進後續保養品吸收，網友大推「縮毛孔」有感，不過成分的刺激性較高，除了以低濃度、低頻率開始建立耐受力，後續也建議搭配修護型乳霜，降低可能出現的刺痛不適感。

▲抗老PDRN 。（圖／翻攝自IG）

▲VT 積雪草微針精華。（圖／IG@vtcosmetics_official）

Heveblue 鮭魚護理積雪草霜 （Salmon Caring Centella Cream）

Heveblue近期日漸受到韓國網友的關注！以舒服的乳霜質地，除了提供高濃度的PDRN配方，更結合具備舒緩修復效果的積雪草成分，透過舒緩肌膚、強健肌膚屏障，讓膚況日漸變好，很適合作為日常保養使用。

▲抗老PDRN 。（圖／翻攝自IG）

▲Heveblue 鮭魚護理積雪草霜 。（圖／IG@heveblue_cosmetic）

Dermaline PDRN安瓶（D'LEXO PDRN Solution Salmon Ampoule）

急救有感，肌膚就像喝飽水般的水潤光亮！這款是韓妞維持水光感飽滿肌的秘密武器，高營養份的安瓶，好吸收的精華質地蘊含高濃度PDRN，更搭配玻尿酸，讓肌膚擁有零乾癟、零乾燥感的水嫩感，使用時需藉由針劑取出每次所需用量，以確保安瓶內的精華成分不被空氣、髒汙干擾，達到最佳的保養效果。

▲抗老PDRN 。（圖／翻攝自IG）

▲Dermaline PDRN安瓶。（圖／IG@dermaline_global）

Medicube PDRN粉紅胜肽膠原奇肌安瓶（ Pink Peptide Serum）

高CP值，預算有限者首選這款！這款的成分結合強調抗老訴求的「胜肽」及「PDRN」，恢復肌膚彈性、減緩細紋產生，飽滿澎潤如充滿膠原蛋白，質地潤而不黏，特別推薦睡前使用，於睡眠時間進行修護。

▲抗老PDRN 。（圖／翻攝自IG）

▲Medicube PDRN粉紅胜肽膠原奇肌安瓶。（圖／Medicube）

REJUALL 再生霜 （REJUALL Advanced PDRN Repair Cream）

韓國不只OLIVE YOUNG好買！不少人發現韓國藥局比OLIVE YOUNG更好買、更好逛，產品功效也更為直接，因而成為2025韓國最新必逛！REJUALL再生霜，擁有與水光針麗珠蘭同款修護成分PDRN，修護、舒緩與保濕效果令人滿意，就連韓國人也都瘋搶，直呼：「術後可用！臉變超亮。」此外，韓國藥劑師也建議入手該款，價格親民、容量比另一款更多，可混在乳霜或乳液當中使用，效果更好。

▲抗老PDRN 。（圖／翻攝自IG）

▲REJUALL 再生霜。（圖／REJUALL）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 抗老, 保養, PDRN

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