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高溫不斷也能爽逛！京站冰品買一送一　微風滿額送電影票

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▲到了太陽炙熱的夏季，美白是人人關心的重要保養話題。（示意圖／翻攝自Pexels）

▲到了太陽炙熱的夏季，賣場也祭出優惠吸引人潮。（圖／Pexels、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

在炎熱高溫不斷刷新紀錄的夏季，各大百貨紛紛祭出優惠活動搶攻避暑人潮。京站推出高溫日冰品買一送一，即刻涼感；微風也針對盛夏推出特定美食、購物等贈品好康，號召消費者去賣場逛街吹冷氣。

京站「高溫警報」冰品買一送一　
消暑還能撿便宜 京站時尚廣場即起至7／31，推出「高溫警報」優惠活動，當日台北市氣溫若達36度以上，並由中央氣象署發布黃色燈號，Q卡會員可享館內指定品牌冰品買一送一優惠，包括Haagen Dazs雙球杯、COLDSTONE冰淇淋、108抹茶霜淇淋、小南門豆花與廣安階黑糖冰等，單品價格落在60至275元間，成為即時小確幸。

▲百貨業者推促銷冰品與滿額禮吸客。（圖／業者提供）▲百貨業者推促銷冰品與滿額禮吸客。（圖／業者提供）

▲108抹茶綜合霜淇淋，買一送一，售價118元（限同口味，每日限量20組）；Haagen Dazs 外帶雙球杯裝，買一送一，售價270元。（圖／業者提供）

微風購物節多重滿額禮 
同樣鎖定高溫期間的消費熱度，微風廣場展開「夏日購物節」，7／16前當日單館累計消費滿8,000元，可兌換電影交換券兩張，會員也可用1,000點兌換1張票，滿足觀影族群的不同偏好；即起至8／29期間，單筆消費滿5,000元，可於微風廣場2樓成真咖啡兌換氮氣咖啡。

▲百貨業者推促銷冰品與滿額禮吸客。（圖／業者提供）

▲成真咖啡氮氣咖啡。

▲百貨業者推促銷冰品與滿額禮吸客。（圖／業者提供）

▲《微風仕尚型男禮》男士專屬的剪髮與頭皮淨化療程。

針對男性顧客，微風也規劃「型男禮」，8／8當天於微風南山或信義館消費滿5,288元，即可兌換男士專屬的剪髮與頭皮淨化療程，讓造型在盛夏也能維持清爽有型。  

▲百貨業者推促銷冰品與滿額禮吸客。（圖／業者提供）▲百貨業者推促銷冰品與滿額禮吸客。（圖／業者提供）

▲Maison Kayser 巴斯克(芒果)6吋，售價1,180元；夏日芒芒，售價250元。

業者表示，針對夏季也祭出多款期間限定的餐飲選項，包括MAISON KAYSER「夏日芒芒」造型蛋糕與芒果巴斯克蛋糕、春嶼「西瓜美式」與「蜂蜜蘋果氣泡飲」。餐食部分則有Trine & Zen 的夏威夷海鮮飯與瓦城的泰式沙律等，強調清爽、酸辣的異國風味；還有橫濱牛排的「海鮮拼盤套餐」與YABI KITCHEN 的「黑白胡椒蝦」，提供重口味又不膩口的夏季享受。

關鍵字：

夏日優惠, 限定美食, 百貨業者, 消暑活動, 夏季購物

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