LIFE經典／京都90年老劇場變身帝國飯店　2026年頂規登場

▲日本京都帝國飯店。（圖／翻攝大林組、帝國飯店官網）

記者蔡惠如／綜合報導

2026 年京都祇園花街將迎來一位極具話題的「帝國飯店京都」。乍看外觀是一幢帶有昭和氣息的老劇場，但推門而入，住客將看到舞台化身成挑高大廳，觀眾席變成僅 55 間的精緻套房，在眼前展開一場「舊即新」的講究劇目。

這棟建築原名祇園歌舞伎座，興建於 1930 年，並在 1976 年由建築師木村德三郎改建，暗暗呼應了弗蘭克．洛伊．賴特 1923 年設計東京帝國飯店時留下的水平線條語彙。90年後它再度脫胎換骨，由 New Material Research Laboratory 的坂木田知幸接手改造。

設計團隊選擇保留老劇場的戲劇比例與輪廓，並將「Your Stage Awaits」寫成靈魂註腳：當旅人推開大門，仰望的正是原本伏案看戲的挑高中空，餐飲、接待與藝文展演交錯其中，仿佛觀眾與演員角色對調；而昔日觀眾席的位置，如今成了面東山景緻的客房。一晚入住，就像獨占全場。

要讓九十歲的老房子重獲新生，施工難度比新建物更高。執行團隊大林組進行「選擇性拆除」，先以鋼架將外牆輪廓固定，再在室內植入現代機電與隔間。劇場屋頂原有逾一萬六千片瓦，全數以「生拔」方式拆下，一片片修復後重返屋面；破損嚴重的瓦片則以 3D 掃描重新燒製。木構、石材與紙窗格，也盡可能使用生產現場的邊料回收打漿，減少碳排。雖然袋中仍需極薄塑膠塗層以防潮，但團隊正研究以可再生材質取代，讓「歷史循環再用」落到細節。

硬體承載了時代記憶，那麼軟體就寫下新的故事線。飯店在整修期間與祇園社區保持對話，設計團隊參與街區打掃與祭典，甚至邀請舞妓在未完工的劇場中央表演，確認空間聲學與動線。未來飯店也計畫與藝伎、工藝師合作，讓旅人透過舞蹈、茶席或木工坊，貼身感受祇園的日常。

帝國飯店集團距離上一間新據點已逾三十年，選擇在京都插旗，既是對賴特傳統的呼應，也是對城市細節的致敬。飯店已確定加入「世界領先飯店聯盟」，開幕後除了大廳保留劇院氣場，客房更全部規格化為套房，並於頂樓設置露台，晨間可望清水寺方向的雲蒸霞蔚，夜晚則俯瞰鴨川燈火。對愛好設計與歷史的旅人來說，這裡不只是落腳處，更是一場與建築對話的現場演出。

當 2026 年春天拉開序幕，原本靜默的老劇場將以全新姿態迎客。下一次漫步祇園，如果發現一棟似曾相識的外殼透出柔和暖光，可能是你專屬的一方舞台正在邀請你入座，但我想價值不菲便是。