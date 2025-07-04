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5種補腦食物讓你思緒更清晰　當零嘴吃也可以

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▲▼過年,讚美,職場,正向,自信,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲有些食材不用大費周章，就能輕鬆補腦。（圖／pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

很多人知道飲食的重要性，但有時工作時間長哪管這麼多，根據國外健康網站《Be Fit》曾發布的消息，培養腦力的食材其實有很多，不是只有大家所熟知的深海魚而已，若想簡單就能補腦，也可以選擇方便吃的食物，其中還有幾樣可直接看成隨時可吃、不需麻煩烹飪的零嘴。

黑巧克力
很容易隨手取得的黑巧克力，其實就是最方便固腦的食材，富有多種營養素，且含有黃烷醇，根據一項義大利研究指出，輕度失智症者若固定攝取高劑量的黃烷醇，腦力測試的表現，會比另外一組攝取低劑量黃烷醇的對照組來得好。

▲巧克力,黑巧克力,可可。（圖／翻攝自pixabay）

莓果類食物
含有大量花青素的莓果類，在哈佛大學的研究指出，對於預防帕金氏症有正面效果，而且花青素可抗氧化，對於提升細胞活力也有幫助，看起來會比其他人更有活力喔。

▲蔓越莓,莓果,水果。（圖／取自免費圖庫pixabay）

綠茶
綠茶裡所含的兒茶素EGCG能刺激大腦，增加連結性，讓大腦的動作更加活絡，自然就更活躍，能幫助記憶力提升，有協助「活動大腦」的效果，但綠茶含有咖啡因，不宜大量飲用。

▲▼綠茶。（圖／取自免費圖庫pixabay）

堅果
堅果類不但可取代零食，而且根據不同堅果，還有維生素E、Omega-3不飽和脂肪酸與DHA等，不僅是對促進腦力有幫助，也可協助預防心血管疾病與延緩老化，但多半堅果也含有許多油脂，所以不宜每日大量攝取。

▲▼堅果,果仁。（圖／免費圖庫Pixabay）

綠色蔬菜
根據美國的一項報告研究，結果發現每天固定攝取1份綠色蔬菜，其研究者的大腦在記憶力、認知等多項功能表現上，都比未攝取、或者是僅攝取0.1份綠色蔬菜者來得好。

▲▼蔬菜草原。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

關鍵字：

健康, 食材, 補腦, 腦力, 營養

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